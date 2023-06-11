我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

強調未來也要為和平奮鬥 賴清德：不走專制回頭路

記者翁唯真／桃園11日電
民進黨總統參選人賴清德（中）出席桃園信賴台灣之友會成立大會時表示，桃園贏，台灣就穩了。(記者潘俊宏／攝影)
民進黨總統參選人賴清德（中）出席桃園信賴台灣之友會成立大會時表示，桃園贏，台灣就穩了。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨總統參選人賴清德昨到桃園中壢，在行政院副院長鄭文燦等人陪同下出席信賴台灣之友會成立大會。賴清德表示，過去為和平打拚，未來也要為和平奮鬥，絕對不能走專制回頭路，這場關乎台灣前途的大選，「桃園贏，台灣就穩了」。

賴清德表示，台灣自由指數名列前茅，經濟體占世界第21大，很多產業都走在世界前面，對全球經濟發展扮演重大角色及貢獻。談及育兒政策，對手最近提出政見，但其實政府已在推動，2016年之前，中央生育補助每年僅150億，蔡英文總統的○到六歲國家養政策，2023年生育補助每年已達約1100億元，顯見政府正落實目標。

賴清德說，台灣要進步，沒桃園不行，桃園對台灣更重要的貢獻是民主，1964年的台灣人民自救運動宣言及中壢事件，成就今日台灣民主，民主就是桃園的DNA。賴清德也說，桃園是國門之都，台商回流三大投資方案桃園也占最多，他未來擔任總統，對桃園也會持續建設。

賴清德說，現在台灣民主面臨中國武力新威脅，這場總統選舉同樣面臨民主及專制的選擇，若接受九二共識、一個中國等於放棄國家主權，懇請大家，過去對抗專制獨裁的國民黨，這次要勇敢面對中國武力威脅。

賴清德並強調，總統大選桃竹苗是重中之重，「桃園一定要贏，要贏8萬票以上」。

鄭文燦稱讚賴清德從政資歷完整，有理想又務實，要讓台灣更好，總統的責任要交給賴。

賴清德 投資 國民黨

上一則

616海峽論壇 藍副主席夏立言率團參加

下一則

拚翻轉執政 侯友宜：把民進黨弊端查清楚

延伸閱讀

AIT主席訪台南 賴清德「當地陪」 9日將會柯文哲

AIT主席訪台南 賴清德「當地陪」 9日將會柯文哲
新聞眼／侯友宜後院失火 綠借勢猛攻救賴清德

新聞眼／侯友宜後院失火 綠借勢猛攻救賴清德
侯友宜駁卡核一水保 嗆賴清德有關心過核廢處理嗎

侯友宜駁卡核一水保 嗆賴清德有關心過核廢處理嗎
賴清德：性騷吃案 主管開除永不任用

賴清德：性騷吃案 主管開除永不任用

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體