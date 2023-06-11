強調未來也要為和平奮鬥 賴清德：不走專制回頭路

民進黨總統參選人賴清德（中）出席桃園信賴台灣之友會成立大會時表示，桃園贏，台灣就穩了。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨總統參選人賴清德 昨到桃園中壢，在行政院副院長鄭文燦等人陪同下出席信賴台灣之友會成立大會。賴清德表示，過去為和平打拚，未來也要為和平奮鬥，絕對不能走專制回頭路，這場關乎台灣前途的大選，「桃園贏，台灣就穩了」。

賴清德表示，台灣自由指數名列前茅，經濟體占世界第21大，很多產業都走在世界前面，對全球經濟發展扮演重大角色及貢獻。談及育兒政策，對手最近提出政見，但其實政府已在推動，2016年之前，中央生育補助每年僅150億，蔡英文總統的○到六歲國家養政策，2023年生育補助每年已達約1100億元，顯見政府正落實目標。

賴清德說，台灣要進步，沒桃園不行，桃園對台灣更重要的貢獻是民主，1964年的台灣人民自救運動宣言及中壢事件，成就今日台灣民主，民主就是桃園的DNA。賴清德也說，桃園是國門之都，台商回流三大投資 方案桃園也占最多，他未來擔任總統，對桃園也會持續建設。

賴清德說，現在台灣民主面臨中國武力新威脅，這場總統選舉同樣面臨民主及專制的選擇，若接受九二共識、一個中國等於放棄國家主權，懇請大家，過去對抗專制獨裁的國民黨 ，這次要勇敢面對中國武力威脅。

賴清德並強調，總統大選桃竹苗是重中之重，「桃園一定要贏，要贏8萬票以上」。

鄭文燦稱讚賴清德從政資歷完整，有理想又務實，要讓台灣更好，總統的責任要交給賴。