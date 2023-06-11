透露金門看海那夜 郭告訴柯：可能我做4年就要走了

鴻海創辦人郭台銘強調和平不是天上掉下來的，如果不努力去談判，只會離和平愈來愈遠，離戰爭愈來愈近。(記者葉信菉／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 昨到桃園龍岡參訪，再三強調「戰爭是無情的，和平是無價的」。郭與地方閉門座談，也透露在金門跟民眾黨主席柯文哲 聊天時，對柯說「可能我做四年就要走了」，但「這四年首先一項工作，就是把兩岸和平宣言給簽了」。

郭台銘大談在金門當兵體會到砲火無情，稱子彈從頭上飛過，自己雙腳發抖。他說，現在年輕人打電玩，死了可以重來，但戰爭不是這麼一回事，寶貴性命沒了就沒了，所以他一再強調戰爭無情，和平無價，然而和平不會從天上掉下來，需要努力談判爭取，如果不談判，只會離和平愈來愈遠，離戰爭愈來愈近。

郭台銘隨後在忠貞市場店家與地方人士閉門會談，與會者有桃園市龜山區議員牛煦庭、中壢和平鎮地區里長等。據悉，郭在會中強調和平的重要性，並稱前陣子去金門與柯文哲見面看海時，有提到「這個不是我的事業、我的職業，這是你的事業、你的職業，可能我做四年就要走了」，他這四年首先做一項工作，把兩岸和平宣言給簽了。

閉門會上，郭台銘還問「賴清德 要跟習近平吃晚餐，可能嗎」，現場傳出一片笑聲，郭台銘接著問說「誰進去過白宮」，現場人士異口同聲說道「郭董」；後來，郭也表示「2024太重要」，目前只有他有能力到全世界各地談判。而他也會盡量爭取最後的努力機會，完成「和平宣言」與「和平倡議」。

與會人士說，由此聽來令人聯想郭董對爭取2024總統仍未放棄，但也聽不出會採「郭柯配」。