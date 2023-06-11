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拚翻轉執政 侯友宜：把民進黨弊端查清楚

記者吳淑玲、周宗禎／台南11日電
國民黨總統參選人侯友宜向台南崑山科大畢業生表示，會幫助年輕人找到最適合工作，「投入職場、遠離戰場」。(記者黃仲裕／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜向台南崑山科大畢業生表示，會幫助年輕人找到最適合工作，「投入職場、遠離戰場」。(記者黃仲裕／攝影)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨直搗賴清德本命區台南，一天連趕四場行程，搶攻年輕選票，在出席崑山科大畢典時，向畢業生喊話「遠離戰場、投入職場」；另在與台南鄉親座談時強調，參選總統的人，最重要是兩岸穩定和平與確保台灣安全，萬一發生戰爭讓經濟垮了，什麼都沒了。

崑山科大畢典先播放蔡英文總統、副總統賴清德及名模林志玲錄影祝賀畫面，侯友宜看完後表示，看到林志玲獲得同學熱烈掌聲，「所以人生有很多可選擇的方向」，他最近出來為國家經濟與安全打拚，就是要讓年輕朋友有穩定安全的生活環境，他會全力幫助年輕人找到最適合工作，「投入職場、遠離戰場」。

下午侯與台南鄉親座談時提及，他父親參與過二戰及國共內戰，他認為萬一發生戰爭經濟垮了，什麼都沒有了，讓中華民國永續繁榮安定，就是他參選的唯一心願；民進黨台南執政30年，各地發生很多弊端，應把執政翻轉過來，把弊端查清楚，該關的人就去關。

侯更痛批，這幾年台灣民眾生活愈來愈艱苦，物價通膨薪水都趕不上，政府要照顧百姓，最基本要把台灣安全顧好，他常與兩岸及國際專家開會都提醒台灣很緊張，夾在兩個大國中間，最倒楣的是台灣，兩岸一定要穩定，要參選總統的人，國家安全要先顧好。

侯友宜昨與前立法院長王金平一起搭高鐵南下出席台南崑山科大畢典，但兩人並未同台，僅在樓梯間打招呼短暫同框。是否邀王擔任競總主委，或與鴻海集團創辦人郭台銘提出和平宣言，侯說，會把所有人團結在一起，王提出很好意見幫助他好好打拚，也會把郭董好的政策納入政見。

侯友宜 林志玲 賴清德

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