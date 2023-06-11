「從沒原諒過伸手的狼」民眾黨前發言人曝遭長官性騷

新竹市政府發言人徐千晴先前曾是民眾黨發言人，她自曝曾遭黨內長官性騷。(本報資料照片)

台灣版#MeToo事件近日持續延燒，6月甫接任新竹市政府發言人的徐千晴昨晚在臉書 發文，透露去年2月才剛到民眾黨擔任發言人，同月就遭到一名長官性騷擾 ，感謝當時的直屬主管、黨主席柯文哲 積極處理「沒有這樣就算了」，但這段過往仍是她內心一段不愉快的記憶，「自己從沒原諒過伸手的狼。」

徐千晴說，自己在參加民眾黨海選之後，於去年2月14日起擔任民眾黨發言人，但同月遭到當時某名長官（已離職）性騷擾，幾經思考掙扎，決定告知自己的直屬主管。

「我的故事沒有就這樣被算了。」徐千晴強調，自己的故事跟近來被體制吃案，不得已只能透過臉書為自己發聲的受害者有所不同，她的直屬主管，認為這是必須嚴肅面對的重大事件，第一時間就直接回報給黨主席柯文哲。

徐千晴說，她感謝當時還是台北市長的柯文哲忙於防疫，可能甚至對她這個剛進來的黨工印象不深，卻立刻處理、指示主管帶她到警察局備案、保留證據，同時請直屬主管將相關狀況告知負責性騷擾防治業務同仁，自己自此與加害者之間不再需要有任何的業務接觸，並嚴厲告誡加害者不可再犯，處理方式讓她心存感激。

徐千晴也說，因為證據充分，自己有想過要走司法程序直接提告，但那時候剛入職場，還沒來得及證明自己，「真的不希望性騷擾受害者這個標籤，成為徐千晴這個名字的唯一連結、僅有的代表作」。但仍感謝柯文哲與時任直屬主管的即時處理。

「我深知作為女性在各行各業的不容易，也希望加害者真心知道自己錯了，都不應該用自己的權勢來達成任何目的。」徐千晴還透過臉書向這名加害者喊話，如果敢出來挑戰她，自己將會讓你成為法院認證的變態。

此外，徐千晴也在臉書提及，最近有一名女性前黨工不斷網路在影射她，甚至抹黑她是為了上位不得不委屈求全。她強調，身為女性勇敢面對的方式很多種，如果真的曾經遭到性騷擾，非常鼓勵對方勇敢講出事實、走法律途徑，讓這位加害人付出代價。

徐千晴強調，誰都沒有權力要她自困、或利用這個事件抹滅她對工作的全心投入，並向該名女性前黨工說「如果妳真的曾經受害，就不要這麼殘忍，下手成為對我二度傷害的加害人。」自己從沒有原諒過伸手的狼，但她選擇往前看讓這頁塵封。