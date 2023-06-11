與飛行員通話 遭解放軍打斷 蔡英文一臉尷尬笑

蔡英文總統與在空軍飛行員通話時，竟遭大陸解放軍打斷。(圖：總統府提供)

蔡英文 總統9日前往高雄勗勉「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍8軍團指揮部」，除聽取部隊簡報，並向飛行員通話慰勞，想不到通話竟遭大陸解放軍 打斷，一旁的戰管單位主官急忙上前關閉頻道，蔡總統則露出尷尬一笑，才又繼續通話。

本報系聯合報報導，蔡英文表示，再過一周就是端午連假，因為有國軍弟兄堅守崗位，民眾才可以安心過節。她要代表全體民眾，向大家致上最深的感謝。

9日早上，她先去看了空軍的防空暨飛彈指揮部，還有南部區域作戰管制中心。接著就來到泰山營區，了解第8軍團執行任務的狀況。

中天新聞報導，蔡英文在與空軍飛行員通話時，頻道卻傳出大陸解放軍向國軍喊話的聲音，疑似在說「注意，我是中國空軍，你已侵入中國領空，嚴重侵犯我國主權」，此時，一旁的戰管單位主官趕緊上前關閉頻道，蔡被迫停止通話，還一度尷尬地笑了出來，之後才又繼續與飛行員通話。

軍事記者徐宇威臉書指出，因端午節 將至，按照慣例總統都會到各戰備單位視導訓勉，發發加菜金；當天前往的陸軍8軍團以及空軍防空部的南部戰管中心，徐宇威指出「這地方很忙啊，每天喊話快喊破喉嚨的就是這裡」。

徐宇威提到，就在總統用軍頻跟飛行員通話慰勞之時，一旁傳出了解放軍的驅離喊話，雖然一旁戰管單位的主官馬上把聲音收掉，但仍被攝影機收錄進去。徐強調，不用太擔心是不是大陸要挑釁總統，「因為那是121.5Mhz緊急波道，是戰管本來就會持續守聽的頻道，而且戰管因為中繼站台多，可以聽得很遠，所以這大概就是無（故）意間洩漏了現在台海上面有多忙碌了」。