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黑白集／侯院失火疲奔命 考驗「侯侯做代誌」

黑白集
新北市長侯友宜。(記者黃仲裕／攝影)
新北市長侯友宜。(記者黃仲裕／攝影)

板橋幼兒園疑對幼童餵藥案，在被告獲交保、園長等表示僅餵感冒藥後，案情再墜入雲霧中。新北市長侯友宜幾度道歉，仍安撫不了家長的焦慮和不安。這次不僅是「侯（後）院失火」，更是對「侯侯做代誌」的最嚴酷試煉。

案發近月，仍有諸多謎團。教師受託餵食感冒藥，幾乎是幼兒園的日常，而檢警也迄未查扣能推斷園長、教師涉案的證據，但幼童體內的巴比妥從何而來？除了案情疑點，政治野火也圍繞著各式羅生門竄燒蔓延，讓侯市府疲於奔命。

例如，綠營民代猛攻4月報案未獲市府回應，雖然新北市府說，經清查4月沒有報案紀錄，而5月中接獲報案後就立即處理，並無延誤，但從賴清德、陳建仁到鄭文燦，都刻意路過踢一腳。陳建仁更說中央五度要求處理，新北市則說只有三次，而且是在市府開始處理後，才有來自國教署承辦人員的聯繫。

不過，經歷過「恩恩案」重創，市府團隊仍未上緊發條。其實從幼童體內驗出巴比妥那一刻起，全案即躍升至類似八仙塵爆案等級，包括就醫追蹤、案情調查、家長安撫、幼童安置、身心照護等，早就需要成立專案小組進行跨單位支援及調度。甚至，這那裡能等侯到大學演講時才鞠躬道歉？

還在「侯侯做代誌」？侯侯預判，即早做對的代誌，否則就只能繼續吃「老三便當」！

賴清德 侯友宜

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