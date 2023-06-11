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綠林飛帆性騷吃案全身退 挨轟重演全黨保1人

台灣新聞組╱台北11日電
調查認定民進黨前副秘書長林飛帆(左)在性騷吃案中處置合規，外界認為「護航」林意味濃。(本報資料照片)
調查認定民進黨前副秘書長林飛帆(左)在性騷吃案中處置合規，外界認為「護航」林意味濃。(本報資料照片)

民進黨爆發一連串性騷吃案風波，第一波調查結果，認定前婦女部主任許嘉恬有疏漏，負責督導、預備參選立委的民進黨前副秘書長林飛帆，未違反相關規定，外界認為「護航」林意味濃厚，「全黨保一人」事件恐再重演。

本報系聯合報報導，國民黨立委王鴻薇分析他的大選假想敵，認為民進黨是在替林飛帆解套，讓他可以繼續選立委，但林本來就有「林九萬」爭議，現在又面臨到性騷案吃案爭議，吃案與否不是民進黨說了算，因為外界對民進黨到底會不會包庇林飛帆，本就大有疑慮。

王鴻薇說，民進黨裝模作樣一個多星期，果不其然只有許嘉恬有事而林飛帆沒事。未來選舉，林飛帆還是會繼續背著這樣的爭議。

台北中國時報報導，民進黨性騷包庇案延燒，調查結果引發各界質疑「許嘉恬一人救全黨」，及民進黨道德標準太低。回顧九合一大選，論文門事件延燒，民進黨當時被質疑全黨保前新竹市長林智堅，如今性騷事件爆發，林飛帆捲入包庇案卻全身而退，「全黨保一人」事件恐再重演。

針對外界質疑林飛帆的調查結果，民進黨立委鍾佳濱說，調查報告是調查小組所認定，是否有過失責任，是站在主管公務立場上，如果純就這點，調查報告已分別指出許嘉恬直屬主管跟林飛帆責任歸屬上的差異，不過如何用賴清德所說的用「最高標準自我要求」，有人覺得不滿意，就是鞭策民進黨。

鍾佳濱強調，這樣的社會反應當事人也可以理解，報告上雖然說督導業務主管沒違反黨的規定，但如何自我要求才能讓社會認同，仍有進步的空間。

調查認定民進黨前副秘書長林飛帆(左)在性騷吃案中處置合規，外界認為「護航」意味濃...
調查認定民進黨前副秘書長林飛帆(左)在性騷吃案中處置合規，外界認為「護航」意味濃。(本報資料照片)

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