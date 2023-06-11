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餵藥案延燒 侯再道歉：成立獨立窗口解決問題

台灣新聞組╱台北11日電
侯友宜10日再度向大眾道歉強調，「我們應該要做得更多、更周全」，市府會成立一對一獨立窗口，為家長解決問題。(記者莊曜聰／攝影)
侯友宜10日再度向大眾道歉強調，「我們應該要做得更多、更周全」，市府會成立一對一獨立窗口，為家長解決問題。(記者莊曜聰／攝影)

新北私幼餵藥事件延燒，民進黨立委昨天要求新北市長侯友宜，應多關心新北「本命區」，給家長一個交代；侯友宜昨再度向大眾道歉強調，「我們應該要做得更多、更周全」，市府會成立一對一獨立窗口，為家長解決問題。

本報系聯合報報導，侯友宜昨天赴台南七股光電案場關心漁民，他強調，在事實真相釐清前沒能讓大家安心，新北市確實要檢討，「我也會和家長、孩子站在一起」，周日晚間也將再度與家長會面，說明處理進度。

民進黨立委郭國文說，侯友宜面對自己本命區的新北幼兒園涉餵藥案，「還沒讓市民安心，就跑來台南繼續做總統夢」。郭批評侯，一位在職中、沒有請假的市長，竟然不顧市政，把兒童、家長與新北市民的權益放哪。

國民黨立法院黨團則表示，新北市政府積極配合偵辦，呼籲外界不要妄加揣測，政治人物也不要故意扭曲抹黑，干擾檢調辦案。

台北中國時報報導，侯友宜說，家長最在意的是孩子就醫過程的追蹤，及刑事、民事法律共同集體訴訟，最急迫的是學校被廢止許可，孩子須趕快安置，他也裁示市府以聯合獨立窗口一對一接受家長諮詢，也在幼兒園旁的莒光國小成立工作室，隨時提供諮詢。

侯友宜昨再次在臉書發文致歉，他表示，家長們提及「大人都要上班，孩子能轉送去哪？短時間內怎麼找得到新的幼兒園？轉換的幼兒園環境空間大小、師資足夠嗎？課程能銜接得上嗎？換了新環境，孩子能不能適應？會不會被貼標籤？」他也是家長，將心比心，完全能體會那種焦慮與惶恐不安。

侯友宜也謝謝家長說出心聲和需要，在司法偵查尚未告一段落前，讓市府能做得更多、更好，市府會負起責任。

侯強調，若有違法犯紀，絕對不放過不輕饒，若有隱匿瀆職，絕對不能包庇，該辦就辦，「孩子是我們的寶貝，捍衛孩子的健康是我們的責任，新北市一定會盡全力守護！」

侯友宜 民進黨 國民黨

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