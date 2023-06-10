新聞評論／你的「非核夢想」 我的「缺電家園」

蔡英文2024年就卸任，而「非核家園」目標卻設定在2025年；被指屆時就算不能達標，也沒有她的責任了。（本報資料照片）

任期進入倒數一年，蔡總統對於自己的「非核家園」目標遭到賴清德 「修正」，心中是感到不悅，或是有了「解套」的輕鬆，外界不得而知。她近日接見環保團體時稱，賴清德所提「停機核電機組備援」的想法，是極端狀態的最後考慮；她也安慰環團：「非核家園並沒有不見」。

這樣的場景，有如蔡政府與環保團體最後的相濡以沫，確認彼此非核的夢想未變。但歷經能源轉型七年的風風雨雨，包括國際反核風向丕變，核能已被視為「綠能 」；此刻，蔡總統向環團保證「非核家園沒有不見」，這個承諾已顯得不是滋味。看在社會大眾眼裡，蔡總統只顧「非核」，而不在乎「缺電」，根本本末倒置；而環團只記掛「非核」，卻不在乎「碳排」及「環境破壞」之嚴重，更是走火入魔。

蔡政府執政七年，沒有其他議題像能源政策受到如此廣泛、深刻而漫長的爭議。然而，蔡總統始終充耳不聞，問題也因而不斷因果纏繞，而難覓解方。諸如：幾次全台大停電的災難，中部地區「以肺發電」的恐怖空汙，三接與四接對海域生態的破壞，光電的龐大利益帶來政商勾結及農地破壞，離岸風電國產化政策造成外商的紛紛撤資，兩岸緊張可能導致海峽遭封鎖而影響天然氣發電，乃至台電因「高買低賣」的政策性任務形成的龐大債務及士氣低迷。所有問題，均指向一個共同的缺口：走鋼索的台灣發電政策，隨時可能發生跳電和缺電。

台積電 董事長劉德音近日在股東大會上被問到缺電問題，他答稱，「政府說電是夠的，我們只能相信」。「只能」二字，道盡了他心中的無奈。然而，同樣的問題拿到街上去問一般百姓，有多少人會相信電是夠的？同一時間，台灣美國商會的質疑就顯得極為直接，有74％的在台美商認為，供電不夠穩定是最令人擔心的問題，67％的美商則擔心綠電供應不足。其白皮書直言，台灣一直在進行能源結構調整，但是進度遠遠落後。

蔡總統不擔心自己的「非核家園」政策跳票，原因很簡單：她自己在2024就卸任了，而「非核家園」目標卻巧妙地設定在2025；屆時，就算不能達標，也沒有她的責任了。就像她告訴李遠哲的：「那是下一代的事。」蔡英文能訂出這樣的政策，把非核的理想抬得那麼高，把全國人民的神經都繃到極致，讓能源產業與綠色政權水乳交融，然後又利用時間跳接巧技，使自己完全免於責任，這要多慧黠的政治人物才能辦到！

進一步看，大企業與一般民眾對電力的憂心，各有不同。像台積電那樣的大企業，為了符合國際社會的節能減碳要求，必須使用大量的綠能，才被允許交易。然而，台灣的綠電比重迄今僅占總發電量的8％，距離蔡總統2025年綠能要達20％的目標極其遙遠；即使該目標後來下修為15％，仍未必達標。美國商會批蔡政府綠能進度落後，原因也在於此。

矛盾的是，蔡政府這一手無法使綠能發電穩定提升，另一手卻不計代價地倉促把最能穩定供電的核電廠關閉；如此一來，便使得一般民眾所需的日常民生電力更陷於緊張與波動。近幾年，全台各地無預警跳電的情況日益頻繁，台電雖然編織了許多線路遭「動物破壞」的藉口，卻難掩供電不足且維修不力的窘境。日後，就算民進黨宣布達成「非核家園」目標，台灣卻變成「缺電家園」，人們過的將是什麼樣的生活？

為了非核，不顧人民的生活現實，是一個冷酷政府的表徵。