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不缺電將跳票？除役核二偷運轉 藍委：打臉非核家園

台灣新聞組／台北10日電
有民眾發現已除役的核二廠有開始運轉、發電的跡象。圖為核二廠外觀。（本報資料照片）
有民眾發現已除役的核二廠有開始運轉、發電的跡象。圖為核二廠外觀。（本報資料照片）

2024年總統大選，能源政策成為各參選人交鋒議題，民進黨總統參選人賴清德拋出讓停機的核能機組，維持緊急使用效能，挨批拋棄民進黨「非核家園」神主牌。國民黨立委王鴻薇8日晚間在臉書貼出一張截圖，稱有網友發現被除役的核二廠開始運轉。她9日表示，是不是為未來供電不足，讓核二廠可以死而復活？重重打臉非核家園。

國民黨立委王鴻薇揭露有網友發現核二廠疑似偷偷運轉，她質疑，是為未來供電不足，讓核...
國民黨立委王鴻薇揭露有網友發現核二廠疑似偷偷運轉，她質疑，是為未來供電不足，讓核二廠可以死而復活？重重打臉非核家園。（取材自臉書）

本報系聯合報報導，王鴻薇表示，8日是在網路上，有網友發現核二廠開始供電，核二廠因為已被除役，王鴻薇辦公室問了台電，台電第一時間沒有講得很清楚，後來發新聞稿，宣稱「這是一個氣渦輪機的例行檢測工作」。這被外界質疑，既然除役，現在還要檢測，是不是因為現在供電不足，讓核二廠應該除役的設備重新啟動發電？

王鴻薇質疑，這是為未來準備，假如供應不足，可以讓核二「死而復活」？核二8日開始偷偷發電，重重打臉「非核家園不缺電」。

台北中國時報報導，對於核二廠被指偷偷重新運轉，台電澄清核二雖已不能運轉，但廠內留著的兩部氣渦輪機，是屬於不須外力可自我啟動發電機組，是為預防廠內與北部發生「全黑事件」（電力系統大停電）系統崩潰時，可以啟動供電給輔機、馬達、循環系統，協助整個電力系統盡快復原。這是大事故時不可或缺的機制，跟缺電無關。

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜稱，若當選總統會做好核安、處理好核廢料，並拋出「核能就是我的選項」的論述。侯辦發言人陳柏翰表示，侯友宜指出，當前台灣燃料發電的能源配比高達之80%，與淨零碳排國際潮流有嚴重的衝突，卻仍然沒解決缺電的危機，以致於美國商會、台積電皆表達憂心。在此壓力之下，民進黨不得不巧妙棄守非核家園的立場，轉彎聲稱因應戰爭天災等緊急狀況，會考慮核能，但卻遲遲不願意承認缺電的事實。

台電發言人吳進忠強調，這次核二氣渦輪機啟動屬於排定的環保檢測，根本不是缺電。當時協和電廠還有餘裕降載、大甲溪電廠也沒有全發，電力都算充足。至於「全黑」狀況，近幾十年也只有729、921兩次大停電，連最近的815大停電也沒有系統全黑。

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