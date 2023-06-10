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台能源轉型落後 柯文哲譏：大家都曉得 只有政府不知

記者王昭月／高雄10日電
柯文哲談能源轉型，大酸2025停掉核電，再生能源也追不上，到時候只能用愛發電。（記者劉學聖／攝影）
柯文哲談能源轉型，大酸2025停掉核電，再生能源也追不上，到時候只能用愛發電。（記者劉學聖／攝影）

美國商會近日提出2023台灣白皮書，指台灣能源轉型進度遠遠落後，未來會發生能源危機。民眾黨總統參選人柯文哲昨天在高雄餐飲大學演講前表示，這個企業界每一個都曉得，只有政府不曉得，「到時候就用愛發電呀」。

本報系聯合報報導，柯文哲表示，台灣再生能源要在2025年追到20%，2025年並把核能停掉，「我現在告訴你，太困難」，「還是要理性、科學、務實面對問題」。

柯文哲表示，台灣整個電力系統電力不穩定，半導體產業又真的太耗電，除非你講半導體都不要發展，否則這邊把核能停掉，再生能源也追不上，到時候就用愛發電呀，這個企業界都曉得，只有政府不曉得而已。

美國商會近期提出2023台灣白皮書特別點出，指台灣的能源轉型進度遠遠落後，未來用電量只會更高，政府應該提出規畫，確保供電穩定。對此經濟部長王美花回應會加強建構韌性的投資環境。

台北中國時報報導，AIT主席羅森伯格近日分別和各政黨總統人選人會面交換意見；台灣維新總統參選人、召集人蘇煥智昨天表示，「2023台灣白皮書」提到台灣政府應該提供一個供電無虞的政策藍圖，其影響力絕對不亞於羅森伯格訪台，未來侯、賴、柯三位總統參選人，應該盡速公布大幅調整台灣能源結構的具體政見。

蘇煥智抨擊，蔡英文執政已超過七年，其任內能源轉型官僚化、牛步化，根本就是把責任推給下一屆總統。

柯文哲 投資 蔡英文

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