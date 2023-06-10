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新聞眼／危機處理荒腔走板 衝擊侯選情

重磅快評
新北市長侯友宜8日晚間赴政治大學參與座談活動，場外有學生舉標語表訴求，呼籲侯友宜重視餵藥案及新北治安議題。（中央社）
新北市長侯友宜8日晚間赴政治大學參與座談活動，場外有學生舉標語表訴求，呼籲侯友宜重視餵藥案及新北治安議題。（中央社）

新北市幼兒園餵藥案引起社會憤慨，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜8日在政大演講兩度鞠躬道歉，顯見已察覺事態嚴重。檢視選戰團隊步調荒腔走板，侯陣營後續的危機處理能力，備受考驗。

侯友宜在演講中強調，幼兒園居心叵測的老師對幼兒做出令人痛心的事，讓孩子受到傷害、讓家長不安心，「我為保護孩子不夠周全，深深一鞠躬給大家致歉」。他兩度鞠躬，強調會和家長站在一起，也說明新北市接到檢舉後，馬上報請檢察官指揮偵辦，也成立專案小組啟動行政調查，才發現不是單一個案。

不過，回顧整起事件，早在2至4月期間，3名家長發現子女易怒、自殘，4月底透過1999專線通報市府未獲回應，5月14日晚間7時家長首度報案，驗尿後發現有安眠鎮定類藥物數值，教育局稱5月15日才獲報。檢方18日搜索幼兒園，新北市才開始針對個案追蹤、檢驗後，發現有8人體內呈現「巴比妥」藥物微量反應，8日二度搜索，新聞擴大。

8日上午，面對民進黨攻擊侯友宜只顧選舉、跑行程，侯友宜競選工作室發言人呂家愷先對外說，「希望不要延伸事件的政治性」，強調大家都是第一時間關心，最可惡的是發現有心人士，把議題拿到議會，變成攻擊侯友宜的主題。加深對手指控「不扛責、政治化」形象。

當事件火速升溫，侯陣營似乎沒有察覺全民憤怒，下午2時，侯友宜臉書發出當天第一篇貼文，竟是針對民眾黨總統參選人柯文哲在日本談釣魚台抨擊，貼文寫到「釣魚台就是中華民國固有領土，沒有任何退讓空間」，批評柯文哲本末倒置。幕僚敏感度簡直0分。直到晚間8點，才在臉書針對幼兒園餵藥案說明痛心自責，並再次道歉。

回到事件本身，新北市教育局稱將這批學童轉到私幼，家長也可以參加公立幼兒園、非營利幼兒園的名額抽籤。實情是，已有私幼不願接收這些孩子，還要去公幼抽籤？

選戰倒數七個月，侯友宜政大演講時，學生高舉的標語「選舉行程狂拉票，孩子中毒不重要」，恐怕選前都將如影隨形。總統大選非地方選戰，選戰團隊危機處理若慢半拍，幼兒案後座力將持續顯現。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

侯友宜 釣魚台 教育局

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