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13年前性騷女大生 吳乃德道歉 吳怡農：跟受傷者對不起

記者侯俐安／台北10日電
台灣民間真相與和解促進會理事長吳乃德（右），是壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（左）的父親。(本報資料照片)
台灣民間真相與和解促進會理事長吳乃德（右），是壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（左）的父親。(本報資料照片)

台灣農村陣線前工作人員黃亭喬4日在臉書指控，13年前W老師在開車送她回家時，牽手貼臉親吻她，黃昨天指出，W老師就是2010年台灣民間真相與和解促進會理事長吳乃德。吳乃德昨晚發出道歉聲明，即日起退出台灣民間真相與和解促進會，不再參與公共事務。

吳乃德是壯闊台灣聯盟理事長吳怡農的父親，吳怡農昨晚也發表聲明，表示自己與家人此刻的痛心，無法以文字表達。做錯了事，只有再次道歉，想跟受傷的人說，對不起，希望再次的道歉，能稍微彌補造成的傷害。「我們的父親永遠會是我們的父親。我們會陪伴他，一起努力以更謙卑、更同理的心，來面對每一個人」。

黃亭喬4日發文指出，13年前還在念大學時，她擔任白色恐怖青年營的活動總召，營隊結束後，和議題相關的民間單位理事長W，主動聯繫要請她吃飯。W是憧憬的師長前輩，於是她欣然赴約。

她寫到，W開車到學校接她，她沒有意識女性獨身在其他男性車上是件很有風險的事情。用餐完回到停車場時，W在駕駛座上牽起她的左手，「彷彿情不自禁，將手貼在他的臉頰、接著親吻」。她傻住不知道要怎麼反應，不記得究竟過了多長時間，W老師放下她的手開車送她返回學校宿舍。

她回宿舍後打電話給信任的學長B，B卻口頭安撫她輕輕放下。當晚黃接到W來電稱晚上的事很抱歉，她基於期待人際關係和諧，加上老師都道歉了，她回答沒關係，並盡可能不再見到W。

黃亭喬昨在臉書公布W是吳乃德，B是台大社會學研究所博士生林傳凱。她說，4日發文後，林打給她還原當晚，林打給吳確認是否發生騷擾事情，吳說，「那是歐美文化，不是性騷擾」，林回他，「這裡是台灣，不是國外，你必須和亭喬道歉」，吳才向黃道歉。

吳乃德昨晚透過台灣民間真相與和解促進會發表聲明。他說，對黃小姐13年來所受的折磨，誠摯道歉。希望他的道歉能稍癒她的創傷。第二，他已經失去社會的信任。不受社會信任的人，不應該參與公共事務。第三，這份歉疚將永遠伴隨自己。

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