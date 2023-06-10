幼園餵藥案 侯友宜見家長允負責 家長「感受不到誠意」

新北市板橋幼兒園餵藥風波擴大，新北市長侯友宜（右）9日與四十多位家長協調、諮詢兩小時。(記者許正宏／攝影)

新北某私立幼兒園餵藥風波擴大，市府昨宣布每天開記者會說明案情，市長侯友宜 昨晚也首次與受害家長面對面開說明會，並在會中公開致歉，強調會承擔責任；但仍有家長表示，市府辦的說明會和一對一諮商，都讓家長感受不到誠意。

副市長劉和然昨與衛生、教育和法制等局長舉行餵藥案的記者會，並宣布每天都會開一次，3名民進黨 議員也趕抵現場質疑市府，4月就接到陳情，為何堅持是5月15日才接獲通知？為何拖到1個月後幼兒園才停業，是否包庇業者？其它連鎖幼兒園是否有相同情形？劉和然表示，下周二將在議會專案報告詳細說明。

教育局 長張明文表示，市府清查市長信箱約1萬件，以及4月1999進線錄案1萬3500案，檢視分案紀錄，並逐通確認民眾來電，沒有關於此案的相關內容，5月15日獲報後立即啟動調查。

對於為何第一時間未勒令該幼兒園停業？教育局表示，隨著個案增加及相關證據資料呈現，認為該幼兒園已違反教保服務人員條例，才決定6月12日廢止幼兒園設立許可，並全面清查該連鎖幼兒園的其它分校。

侯友宜昨上午出席活動指出，這段時間新北市政府做得不夠多、不夠好，會不斷反省、虛心檢討；每個孩子的傷痛，「都是我們的痛、我們的責任」，幼兒園老師竟然做出令人髮指、痛心疾首的事，絕對不會輕易放過。

侯友宜晚間轉赴莒光國小參加閉門的家長說明會，共40多名家長出席。兒童權益促進協會創會理事長王薇君被擋在門外，手上拿著受害家長委託書批市府消極面對，若有誠意，就該讓大家一起進去，而不是躲躲藏藏。

一名家長會後表示，這場說明會是由家長們一批一批進入，侯友宜在會中有向大家致歉，並說會承擔責任，也關心學童就學安置、醫療等，教育局也再說明事件的時間表，讓家長清楚來龍去脈，侯也一一關心小孩的生心理狀況。