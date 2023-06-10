我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

幼園餵藥案 侯友宜見家長允負責 家長「感受不到誠意」

台灣新聞組／新北10日電
新北市板橋幼兒園餵藥風波擴大，新北市長侯友宜（右）9日與四十多位家長協調、諮詢兩小時。(記者許正宏／攝影)
新北市板橋幼兒園餵藥風波擴大，新北市長侯友宜（右）9日與四十多位家長協調、諮詢兩小時。(記者許正宏／攝影)

新北某私立幼兒園餵藥風波擴大，市府昨宣布每天開記者會說明案情，市長侯友宜昨晚也首次與受害家長面對面開說明會，並在會中公開致歉，強調會承擔責任；但仍有家長表示，市府辦的說明會和一對一諮商，都讓家長感受不到誠意。

副市長劉和然昨與衛生、教育和法制等局長舉行餵藥案的記者會，並宣布每天都會開一次，3名民進黨議員也趕抵現場質疑市府，4月就接到陳情，為何堅持是5月15日才接獲通知？為何拖到1個月後幼兒園才停業，是否包庇業者？其它連鎖幼兒園是否有相同情形？劉和然表示，下周二將在議會專案報告詳細說明。

教育局長張明文表示，市府清查市長信箱約1萬件，以及4月1999進線錄案1萬3500案，檢視分案紀錄，並逐通確認民眾來電，沒有關於此案的相關內容，5月15日獲報後立即啟動調查。

對於為何第一時間未勒令該幼兒園停業？教育局表示，隨著個案增加及相關證據資料呈現，認為該幼兒園已違反教保服務人員條例，才決定6月12日廢止幼兒園設立許可，並全面清查該連鎖幼兒園的其它分校。

侯友宜昨上午出席活動指出，這段時間新北市政府做得不夠多、不夠好，會不斷反省、虛心檢討；每個孩子的傷痛，「都是我們的痛、我們的責任」，幼兒園老師竟然做出令人髮指、痛心疾首的事，絕對不會輕易放過。

侯友宜晚間轉赴莒光國小參加閉門的家長說明會，共40多名家長出席。兒童權益促進協會創會理事長王薇君被擋在門外，手上拿著受害家長委託書批市府消極面對，若有誠意，就該讓大家一起進去，而不是躲躲藏藏。

一名家長會後表示，這場說明會是由家長們一批一批進入，侯友宜在會中有向大家致歉，並說會承擔責任，也關心學童就學安置、醫療等，教育局也再說明事件的時間表，讓家長清楚來龍去脈，侯也一一關心小孩的生心理狀況。

但也有家長表示，說明會時間選在晚間6點，「請問大家不用上班嗎？這麼臨時通知」，市府辦的說明會跟一對一諮商都太草率，感受不到誠意，市長沒有理由關起門來，尤其現在又是總統參選人，應該公開讓全民檢視。

與會家長抱著孩子離開會場。(記者許正宏／攝影)
與會家長抱著孩子離開會場。(記者許正宏／攝影)

教育局 侯友宜 民進黨

上一則

台能源轉型落後 柯文哲譏：大家都曉得 只有政府不知

下一則

新光金改選變天 改革派大勝 吳東進次女辭總座

延伸閱讀

柯文哲稱釣魚台「不爭主權只捕魚」 藍綠齊轟

柯文哲稱釣魚台「不爭主權只捕魚」 藍綠齊轟
新北幼兒園餵安眠藥8童驗出 侯友宜兩度道歉

新北幼兒園餵安眠藥8童驗出 侯友宜兩度道歉
新聞眼／侯友宜後院失火 綠借勢猛攻救賴清德

新聞眼／侯友宜後院失火 綠借勢猛攻救賴清德
侯友宜拋政見「0到6歲國家養」 呼應郭台銘主張

侯友宜拋政見「0到6歲國家養」 呼應郭台銘主張

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打