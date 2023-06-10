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綠性平調查報告 許嘉恬有疏漏 林飛帆處置合宜

記者丘采薇／台北10日電
民進黨調查性騷擾及主管吃案事件，許嘉恬（圖）確有疏漏。（本報資料照片）
民進黨調查性騷擾及主管吃案事件，許嘉恬（圖）確有疏漏。（本報資料照片）

民進黨爆發性騷擾及主管吃案事件，調查小組昨天公布第一波結果。內容指出，前婦女部主任許嘉恬未確實依規定，於知悉同仁遭遇性騷擾情形時，採取立即有效糾正及補救措施，甚且於與被害同仁會談期間，使用不甚恰當之語句，使同仁產生感受被否定與受害經驗被質疑之情緒。此外，許嘉恬雖表示希望被害同仁提出申訴，但被害同仁與證人所接收到的訊息與感受均為相反。而負責督導的時任副秘書長林飛帆，處置則符合規定。

已被提名參選立委的林飛帆是否繼續選下去，據了解，下周就會有答案，目前黨內正反意見都有，高層也在拉扯中，但偏向不讓林飛帆退選。

民進黨前婦女部員工日前控訴被廠商導演性騷，但反遭許嘉恬卻冷問「所以呢？妳希望我做什麼」，許還反問該受害員工為何不跳車等，涉嫌吃案。

調查報告指出，許嘉恬於擔任婦女部主任期間，同時為「性騷擾申訴處理委員會」之執行秘書，然在處理該案過程中，未確實依規定，於知悉同仁遭遇性騷擾情形時，採取立即有效糾正及補救措施，甚且於與被害同仁會談期間，使用不甚恰當之語句，使同仁產生感受被否定與受害經驗被質疑之情緒。

調查報告也指出，許嘉恬曾提出個人願意出資，給付被害同仁心理諮商之相關費用，並在同仁的建議下將專案任務移轉至自願接手的同仁手上。

經查，許嘉恬身兼申訴委員會執行秘書，於知悉疑似性騷擾事件發生後，恐因相關經驗不足，未依規啟動必要程序，確有相關行政疏漏。

調查報告指出，許嘉恬曾向林飛帆提及部門有發生性騷擾事件，但未透露細節，僅表示當事人沒有意願走申訴流程。

林飛帆則向許嘉恬表達，若當事人有意願走性平申訴，黨部應提供必要的法律協助，也應盡速終止與廠商的合作。林飛帆相關處置，與中央黨部既有規定並無相違背之處。

性騷擾 民進黨 導演

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