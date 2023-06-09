我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

侯友宜拋政見「0到6歲國家養」 呼應郭台銘主張

記者張睿廷、張曼蘋／新北9日電
國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜8日晚上在政治大學演講，受到學生熱烈提問，針對性平、核能、國家安全、中美台關係、低薪高房價等問題回答一一回答。（記者蘇健忠／攝影）
國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜8日晚上在政治大學演講，受到學生熱烈提問，針對性平、核能、國家安全、中美台關係、低薪高房價等問題回答一一回答。（記者蘇健忠／攝影）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨受邀赴政治大學演講，與大學生對話，被視為直搗青年票倉。侯首度拋出二項政策，包括要讓年輕人遠離戰場，讓服兵役跟職場連結；面對少子化，也呼應郭台銘日前主張，提出○至六歲國家養，公托、公幼、準公共化幼兒園一律免費，私幼、私托則補助每人每月台幣1萬元(約325美元)。

侯友宜演講時說，和平不是口號，大家關心九十四年次年輕人延長兵役一年，未來戰爭是科技戰爭，跟傳統戰爭不一樣，現在是虛擬空間戰術；要全面規畫兵力的質與量，提出募兵制與精兵制，要提高軍人薪資與社會地位，賦予職軍科技工具、專業訓練，使軍事訓練符合實質需求，有效提升戰力。

至於少子化嚴重問題，侯友宜表示，為讓年輕人敢生孩子，未來孩子到公立、非營利、準公共化的托嬰、托幼、幼兒園一律免月費，到私立機構則是每月領一萬育兒津貼。

進入學生現場問答時，有學生直言零到六歲國家養，要花費國家多少錢？侯友宜說，有大致算一下，約是六、七百億，數目還會再精算，國家財政只要不要亂花，這些事就可以做好。

有學生問侯友宜，如何說服民眾讓國民黨執政會更好、黑金如何處理？侯說，國家最重要是把專業事務官培養好，他若當總統，只要把文官體制公開、透明，把人擺對位置，個個發揮長才，絕對可發揮不一樣的效益。

侯友宜表示，至於黑金，從以前到現在，沒有畏懼過，以前黑道是會跟監你，常常接到恐嚇電話，他都會回擊。侯用閩南語強調，「麥驚就沒有代誌（不用怕就沒事）」，面對黑金就是好好處理、乾淨俐落，黑金就是殺到沒有，台灣才會進步，「做好，政府怕什麼？」

有學生連三問台美關係，包括目前政府對美政策、未來如何調整政策、當選總統如何爭取國際空間？侯友宜說，美國在國際中扮演關鍵角色，台灣也不要寄望別人，自己要有實力，國防一定要做好，提升自身實力。

也有學生要侯友宜解釋一中原則、一法三公報，侯友宜表示，台灣關係法、一法三公報把界線講很清楚，深化民主自由跟法治，才是我們的態度。 兩岸之間的關係不要打模糊仗，不管什麼樣的共識，都要在中華民國憲法底下，沒有人不用法治治國，以前靠中華民國憲法也能讓兩岸穩定下來。侯也大聲強調「我反對台獨、我反對一國兩制」。

侯友宜 中華民國 國民黨

上一則

新聞評論／民進黨吃案成性 卻奢談為性騷修法

下一則

台大遏止論文抄襲 林智堅條款上路

延伸閱讀

新北市幼兒園疑餵「彩虹藥水」 8童驗出 侯友宜2度道歉

新北市幼兒園疑餵「彩虹藥水」 8童驗出 侯友宜2度道歉
侯友宜會AIT主席 表達訪美意願 羅森柏格問到郭台銘動向

侯友宜會AIT主席 表達訪美意願 羅森柏格問到郭台銘動向
侯友宜駁卡核一水保 嗆賴清德有關心過核廢處理嗎

侯友宜駁卡核一水保 嗆賴清德有關心過核廢處理嗎
新聞評論／攘外須先安內 侯友宜3塊拼圖必須補齊

新聞評論／攘外須先安內 侯友宜3塊拼圖必須補齊

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡