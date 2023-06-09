新北幼兒園餵安眠藥8童驗出 侯友宜兩度道歉

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜8日二度鞠躬致歉，他表示，保護孩子不夠周全，深深向大家致歉。（中央社）

新北市板橋區某幼兒園被控讓不聽話的孩子服用含安眠藥成分的「彩虹藥水」，新北市府上月中旬獲報後通報檢警調查，約談趙姓女老師後以2萬元（台幣，下同，約652美元）交保，擴大清查發現有八名學童體內含有三級管制藥品「巴比妥」微量反應，昨天二度搜索約談，依傷害及妨害幼童發育罪嫌命彭姓女園長及四名老師各以2至5萬元交保。

新北市議會民進黨團批評「餵毒案如恩恩案翻版，侯市府荒腔走板泯滅人性」，質疑市府作法消極怠惰且疑涉吃案。

新北市板橋一間私立連鎖幼兒園，爆出幼兒遭教師餵安眠藥，檢方8日發動第二波搜索行動，帶回園長及四名老師共五人偵訊。（記者林澔一／攝影）

17家長提告幼兒園

據了解，目前已有17名家長對幼兒園提告。新北市教育局 昨宣布撤銷這所私幼的立案、6月12日廢止設立許可，並依違反幼兒教育及照顧法裁罰最高上限15萬元。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜 昨晚兩度鞠躬道歉。侯友宜說，「我為保護孩子不夠周全，深深一鞠躬給大家致歉」，要求教育局、衛生局積極調查，「我一定和孩子跟家長站在一起，對加害者嚴懲不貸，全力捍衛幼兒健康。」

媒體質疑是否偵辦得太晚？侯友宜說，市府接到檢舉後，馬上報請檢察官指揮偵辦，也成立專案小組啟動行政調查，發現不是單一個案，讓他非常難過及自責；只要在新北發生的事都是他的責任，做得不夠好、不夠周全的，「我要在這裡再度給大家深深的一鞠躬」。

新北地檢署上月15日接獲警方通報，指板橋某幼兒園的家長指控園長授權老師餵食小孩不明藥物，經帶往醫院檢驗尿液，發現尿中含有安眠鎮靜類的藥物數值。檢方18日指揮警方搜索幼兒園與趙姓女教師住處，帶回趙女偵訊，交保2萬元。

檢警勘驗園方監視畫面，新北市府進行個案追蹤並安排檢驗，全員67名幼兒有28人受檢，有八名幼兒體內呈現「巴比妥」等藥物微量反應，檢警認為有擴大搜索調查必要，昨天搜索幼兒園及彭姓園長、四名老師住處等九處所，查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，傳喚彭等五人到案，命彭女5萬元交保，王姓、徐姓、何姓等老師各以3萬元交保，林姓老師2萬元交保。

失控時像毒癮發作

兒童權益促進協會理事長王薇君說，家長聲稱孩子2至4月就出現情緒易怒及自殘等行為，孩子透露「上課不乖，老師就帶我們去喝彩虹藥水」，每天不只飲用一次，且若不願飲用，還會被老師關在廁所內。她說，自己看過家長拍攝的孩童影片，片中孩子情緒完全失控，就像長期吸毒者毒癮發作，撞牆、拉扯頭髮、尖叫，讓人看了非常難受。

一名受害幼兒母親說，本以為是單一個案，後來發現許多小朋友都有類似症狀。教育局最初提供的醫事檢驗所沒驗毒物、安眠藥，「到底要驗什麼」？事情快過一個月才抽血，怎麼驗得到？孩子受傷害，政府毫無協助，她一定提告對園所求償到底。

巴比妥是三級毒品

台灣將巴比妥列為「第三級管制藥品」與「第三級毒品」，非一般人可以取得。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，巴比妥藥物外觀為紅色藥丸，亦稱「紅中」，使用過量最嚴重會導致呼吸中止，長期使用會有依賴性，容易成癮，會嗜睡、步履不穩、注意力無法集中，記憶力和判斷力減退等症狀，停用會出現不安、焦慮、躁動等戒斷症狀，長期使用有危害兒童智能發展的疑慮。