我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

親藍者僅7成挺侯友宜 柯志恩示警：目前凝聚藍營最重要

記者程遠述／台北9日電
國民黨智庫國政基金會執行長柯志恩9日表示，國民黨的數據上侯友宜和民眾黨主席柯文哲民調不相上下，但屬於親國民黨者中的支持度，侯友宜約在七成上下，是非常大警訊。（取材自臉書）
國民黨智庫國政基金會執行長柯志恩9日表示，國民黨的數據上侯友宜和民眾黨主席柯文哲民調不相上下，但屬於親國民黨者中的支持度，侯友宜約在七成上下，是非常大警訊。（取材自臉書）

國民黨總統參選人侯友宜近期民調不振，國民黨智庫國政基金會執行長柯志恩今在直播節目受訪時表示，國民黨的數據上侯友宜和民眾黨主席柯文哲民調不相上下，但屬於親國民黨者中的支持度，侯友宜約在七成上下，是非常大警訊，因此她認為侯友宜選戰節奏上，「目前凝聚藍的這塊是比較重要。」

柯志恩今早到直播節目接受主持人王淺秋訪問。對於總統民調，柯志恩提到，國民黨的數據上侯友宜並不像「美麗島電子報」的民調排最後，但現需凝聚藍營，如在國民黨本身都非常有疑義 ，「怎麼擴展中間選票？」

且過去侯友宜作為新北市長，到南部受歡迎、可以吃到淺綠票，但角色轉變為總統參選人後，選民對侯友宜期待不同，包容度會變低、要求會變高。

柯志恩指出，侯友宜過去在新北市認真做好每個項目「好好做事」的態度，現在只是基本門檻，必須包括在兩岸、能源議題上給選民不同以往的高度，否則很難說服藍軍在現在許多紛擾的狀況下，給國民黨機會，這是國民黨應積極面對的事情。

政策論述外柯志恩也建議，侯友宜的團隊也應該擴編，空戰短影片等原本就是國民黨弱項，需要很大加強，且現在高屏等地選民仍較少看到侯友宜，未來選舉後要往南部要多跑。

而對於鴻海創辦人郭台銘「見不上還是要想辦法」，因郭台銘的支持度高，要拿出誠意化解選戰紛爭。

王淺秋也提到日前國民黨立委陳玉珍說許多郭台銘的支持者，都決定改投柯文哲。柯志恩則回應表示，這是「沒辦法否認的事實」，但現在還有時間努力，藍營必須武裝自己往前衝。

柯志恩更直言，他個人認為「藍白合不太可能了」，自己周遭許多年輕人都願意給柯文哲機會，有的不會投賴清德的年輕人，就會投柯文哲。

國民黨 侯友宜 民調

上一則

綠營陷性騷風暴 李正皓退選新北永和區立委

下一則

遭指控涉嫌性騷 王健壯：台灣MeToo運動第1樁冤案

延伸閱讀

新北市幼兒園疑餵「彩虹藥水」 8童驗出 侯友宜2度道歉

新北市幼兒園疑餵「彩虹藥水」 8童驗出 侯友宜2度道歉
侯友宜會AIT主席 表達訪美意願 羅森柏格問到郭台銘動向

侯友宜會AIT主席 表達訪美意願 羅森柏格問到郭台銘動向
侯友宜駁卡核一水保 嗆賴清德有關心過核廢處理嗎

侯友宜駁卡核一水保 嗆賴清德有關心過核廢處理嗎
柯文哲：當選總統 問陸九二共識定義

柯文哲：當選總統 問陸九二共識定義

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡