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黑白集／法務部長合照詐嫌 綠營官場文化葷素不忌

黑白集
法務部長蔡清祥，被揪出與三聯詐團主嫌有數次私人合照。（本報資料照片）
法務部長蔡清祥，被揪出與三聯詐團主嫌有數次私人合照。（本報資料照片）

最近流行的犯罪是吸金詐騙，詐團的流行招數則是曬和高官的合照。im.B主嫌曾國緯與綠朝高官的合照不計其數，其中包括蔡總統。另一不法詐騙20億元台幣（約6500萬美元）的三聯詐團主嫌徐少東，人脈跨越藍綠，最近更被揪出法務部長蔡清祥與他有數次私人合照。

蔡清祥連忙辯稱，兩人結識是他擔任法務部長之前。但這難消疑慮，因為此前蔡清祥擔任調查局長。當時，調查局已開始偵辦三聯詐騙案，但蔡清祥仍與對方往來。更扯的是，徐少東曾因參與暴力犯罪遭判刑，假釋出獄後改名另起爐灶從事吸金；就因為改過名，竟連調查局長也騙過。這是大盜真聰明，還是官兵太瞎？

這個故事，和im.B如出一轍。黑道暴力犯只要改個名，弄些錢，打扮成企業家高調造型，官場馬上有人幫忙四處牽線，什麼局長、部長、院長都能拉在一塊宴飲。綠營的官場文化，葷素不忌之情狀，讓人不敢領教！徐少東案即將收線時，還有調查局官員傳簡訊提示，警告他要小心。如此「同心」，果然黑白一家。

人們好奇：蔡清祥結交徐少東，到底是誰介紹？詐騙犯曾國緯輪番和陳菊、蘇嘉全、鄭文燦等權貴餐聚，是誰牽的線？古盛煇和陳振坤又經誰媒介當上行政院顧問，才能在光電弊案及詐騙案中大發其財？對官員的交往，政府要不要也開個交友訓練班？

詐騙 暴力犯罪

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