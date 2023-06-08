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柯文哲：當選總統 問陸九二共識定義

記者林縉明／台北8日電

民眾黨總統參選人柯文哲訪問日本第四天，昨天下午拜會駐日代表謝長廷。謝長廷說，駐日代表處代表台灣、不是代表政黨或個人，任何政黨到日本交流，代表處都心存感謝，也非常歡迎。柯文哲稱謝長廷很照顧他，算是人生導師；謝長廷認為柯文哲的民調一定會再成長，也提醒柯，江湖險惡，但朋友跟做人是永遠的。

被媒體問及與前總統李登輝的交情時，柯文哲則說，不能因為中國不高興，就不敢講他和李登輝的關係。

柯文哲前晚接受日本朝日新聞專訪，被問到九二共識相關議題，柯文哲表示，他擔任台北市長時，未接受大陸提出的共識，但大陸接受他的「兩岸是同一家人」主張，並進行對話；若他當選總統，打算向大陸詢問九二共識的明確定義。

柯文哲昨受訪進一步說明，民進黨執政以來，跟大陸幾乎沒有來往，每天都在吵架，如何對話；國民黨則是讓民眾無法信任；民眾黨願意跟大陸對話，大陸雖然一直要求台灣認同九二共識，卻沒有看過大陸官方版的九二共識，這樣很奇怪，就像買東西不先讓人知道商品，還要人掏錢買。

至於華府兩岸專家葛來儀日前表示，北京傾向支持曾來往過的柯文哲，柯文哲解讀，所有參選人中，自己是最能跟中、美兩邊溝通的人，引發葛來儀不滿，要求柯停止談論她。柯文哲昨天反嗆「我都叫她不要氣急敗壞」，「妳先討論我的，妳不要扯我的名字誰理妳啊？」

柯文哲 日本 北京

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