國民黨整合郭台銘 挺郭的宣明智：願當橋梁

國民黨總統參選人侯友宜（中）6日赴新竹，與新竹縣長楊文科（右二）、苗栗縣長鍾東錦（右）、聯電榮譽副董事長宣明智（左二）、新竹縣議長張鎮榮（左）合影。（記者曾吉松／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 昨赴新竹，與新竹縣長楊文科同框參訪明新科大青創基地後，隨即與竹竹苗首長、議長及地方政商人士會面、餐敘，苗栗縣長鍾東錦及挺鴻海創辦人郭台銘 的聯電榮譽副董事長宣明智等人均現身合影。立委林為洲昨晚貼出眾人餐敘照片表示「與郭團隊請益整合努力中」，並指宣明智表態願意成為藍營與郭台銘整合的橋梁。

侯友宜昨由楊文科、宣明智陪同前往明新科大參訪青創基地，媒體問宣是否支持侯？宣回應「優秀的人，大家都支持」，侯很實在、認真在做事情，他的個人特質是國家需要的未來領袖。

侯友宜獲得學生不少掌聲與歡呼聲，針對「韓粉」挖出四年前韓國瑜參選總統時侯友宜疑似嘲諷韓的影片，侯表示，不要用影片斷章取義的方式抹黑他，他和韓國瑜常通電話，彼此是老朋友，有共同面對的責任，「我們愛中華民國，都愛台灣這塊土地，也有共同的信念，我們永遠團結在一起，面對國家的危機」。

昨晚，侯友宜留在竹縣與竹竹苗首長餐敘交流，新竹市長高虹安、縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦等300名在地民代、政商人士出席。

「新竹要起風了，大家力挺侯友宜！」楊文科肯定侯從基層做起，相信一定可以過關斬將，用他聯合北部八縣市區域治理的經驗，將來當選總統為地方解決問題，讓竹竹苗的區域發展更好。

侯友宜昨出席遠見雜誌五星縣市長頒獎典禮也表示，如果未來成為總統，將從新北市角度，解決中央執政沒辦法滿足地方需求的問題。

國民黨總統參選人侯友宜陣營5月23日與黨中央進行選戰文宣會議後加快選戰節奏，與會人士證實，明天將會舉行國民黨中央、立院黨團、智庫及侯陣營的「四方會議」，對接政策政見等議題。這是侯陣營首度加入國民黨的三方會議討論，也是第一次四方會議。

此外，侯友宜上周三拜訪國民黨立院黨團後，今午將與國民黨中常委在中央黨部中山廳舉辦便當會。