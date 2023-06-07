二度合照吸金嫌 法務部長稱巧遇 主任檢察官酸「真巧」

法務部長蔡清祥（圖），被爆與「三聯」集團吸金20億元台幣案主嫌徐少東不只一次合照。（本報資料照片）

有網媒報導，四年前發生的「三聯」集團吸金20億元台幣（約6500萬美元）案主嫌徐少東，曾與法務部長蔡清祥不只一次合照。蔡清祥昨天兩度發聲明表示歡迎查證，並指徐是他在擔任部長前經人介紹認識，一知道徐有案件在偵辦，雙方就不再聯絡。

蔡清祥說，徐是他在擔任調查局長時認識的，「局長因工作關係會接觸許多人」，但知道徐涉案後，就主動不聯絡避嫌。

蔡清祥說，網媒揭露兩張合照，一張戶外、一張室內，戶外是當年新竹檢警調查賄六天內傳訊竹東鎮兩名鎮長候選人樁腳和里鄰長近1000人，「案子辦得漂亮」，他到新竹縣慰勉時在景點巧遇徐；至於室內合照，其實是他在與別人對話，「場合真的忘了」，可能被有心人截圖。

由於借貸媒合平台im.Ｂ詐騙集團 風暴擴大，主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）廣結賢達、檢警調人士同框合照、餐敘風波不停，蔡清祥被爆料後，昨天凌晨先發第一份聲明。

該聲明提及四點：第一，他於擔任部長之前經人介紹因而認識徐，當時徐並無任何案件偵辦中。第二，兩人合照相片是於2018年間拍攝，其中，張學良故居的合照是他於2018年11月18日前往新竹縣政府警察 局竹東分局慰勉檢警查賄團隊，至新竹縣五峰鄉宣導反賄選，結束公務行程後順道參訪「張學良文化園區」，因巧遇徐，經徐主動邀約留影。

聲明第三點說，後來2019年5月間，徐涉及銀行法案件經檢調執行搜索，他知悉後，即未再與徐有所往來；第四點，他歡迎各界查證，以理性及理智的態度辨明真相，切勿僅憑相片就妄下斷語，輕信謠言。

不過，法務部前主秘、台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨天聞訊，在臉書 為文，稱「不要把整個司法都賠上去」，陳在臉書轉載新聞，對蔡清祥提出與徐合照的說法，表示「皇后的貞操不容質疑」。

陳宏達就蔡清祥的「巧遇說」， 貼文稱「巧遇．真巧…」，並表示「作為大法官、法務部長也好，要有最高的道德標準自我要求，沒有硬拗、打迷糊仗的空間」，呼籲「不要把整個司法都賠上去！」

蔡清祥則發出第二份聲明說「他（指徐少東）是我在擔任法務部長之前經人介紹而認識的，當時，他並沒有任何案件在偵辦中，後來我得知他有案件由檢調在偵辦，我就不再與他有任何的聯絡，不再接觸，希望大家不要用照片來妄下斷言，來聽信謠言」。

不具名的立委表示，依蔡清祥的說法，難道擔任調查局長就能跟詐騙分子往來嗎？

立委質疑，蔡清祥是政府公權力的代表、檢調的最高長官，如此嚴以律人，寬以待己，如何帶領檢調系統？連他都這樣，誰還能相信政府、檢調？恐怕不是講得雲淡風輕就能了事。