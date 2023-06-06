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九二共識不是二分法 侯友宜尋找新論述解套

記者張睿廷／新北6日電
國民黨總統參選人侯友宜的兩岸論述會去解釋「九二共識」，但未必得提及這四個字，陷入二分法的文字遊戲。(取材自臉書)
國民黨總統參選人侯友宜的兩岸論述會去解釋「九二共識」，但未必得提及這四個字，陷入二分法的文字遊戲。(取材自臉書)

國民黨總統參選人侯友宜的兩岸論述以中華民國憲法為基底，未直接談及九二共識。不過，藍營大老認為九二共識就是國民黨的定海神針，也在黨綱內，侯友宜一定得碰。親侯人士表示，「九二共識」只是一個名詞，不用二分法，受其綁架，侯論述上的解釋，未必非得提這「四個字」。黨中央也有許多人理解現實情況，相信雙方最後能達成共識。

民進黨總統參選人賴清德發言人戴瑋珊認為，國民黨前總統馬英九與黨主席朱立倫都不斷表態支持所謂的「九二共識」，甚至不惜公開呼應習近平所定義的所謂「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」，寄望能在「兩岸同屬一中」的框架下開展兩岸互動與談判協商。

戴瑋珊指出，這攸關台灣主權，侯友宜身為國民黨提名的總統候選人，必須要回答台灣人民，到底是否支持國民黨馬英九與朱立倫的主張？還是只想繼續用迴避、閃躲的方式來騙選票、騙人民？

國民黨前秘書長李乾龍說，九二共識就是國民黨的定海神針，侯友宜不可能避談九二共識，侯也需要深藍的票，不管現在怎麼閃，最後都一定必須談及。

親侯人士則說，「九二共識」只是一個名詞，不需要陷入二分法，被名詞綁架，侯友宜會找出一個「論述」去解釋九二共識，不一定非要提及這四個字。侯團隊目前也在跟黨中央溝通，藍營許多人士也都了解目前的現實狀況，相信未來可以在互相調整下達成共識。

親侯人士表示，侯友宜最後出來的解釋，會是一個最有利於台灣人民，實際也能被國際社會接受的方向，而不是流於低俗的「是與不是」。

侯友宜辦公室指出，九二共識的大前提，就是必須依照中華民國憲法，必須有中華民國內涵，這是最重要的，不能由任何一方片面曲解。侯陣營目前也在與國民黨智庫等持續討論，最後會有一致的方向。

侯辦指出，侯友宜的兩岸政見是「尊重九二共識擱置爭議、求同存異的精神」。前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑也認為該論述，「基本上是符合國民黨的政綱」。

侯辦回應，馬英九曾說過，侯友宜的論述與他自身的想法，在對中華民國憲法的堅持及民主法治的堅持、對兩岸和平穩定的堅持都有高度的共識。就連馬英九也是支持侯友宜目前的論述。

侯友宜 國民黨 馬英九

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