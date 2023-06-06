柯文哲左批民進黨反核 右批侯友宜出來混最後要還

台灣民眾黨主席柯文哲訪日行程第三天，針對能源問題，柯文哲左批民進黨別緊抱反核神主牌不顧事實，右批新北市長侯友宜出來混最後還是要還。(圖：台灣民眾黨提供)

民眾黨主席柯文哲 訪日行程第三天，今天拜訪日本 參議員蓮舫。針對核能議題，柯文哲表示，政府要很誠實面對能源問題，不能說要台積電 ，不要核電。民進黨不能緊抱反核神主牌，不顧缺電事實，核廢料將來是新北市長侯友宜要面對的問題，現在說要擁核也不對，凡走過必留下痕跡，出來江湖混的最後都要還。

柯文哲說，台積電是高耗電產業，根據資料顯示，台灣GDP大概占日本的12%左右，可是台灣的耗電量是日本的30%，台灣目前產業屬於高耗電產業，國家能源、電量夠不夠，這是供需問題，需要嚴肅思考增加電的供應量。

柯文哲指出，民進黨目標2025年非核家園，現階段最安全還是核二、核三要延役，不能2025年關閉除役，除非台灣經濟都不要成長，否則經濟要成長，用電量繼續上升，台積電還要不要。

柯文哲舉例，一家台積電就用掉5％核電，等到南部廠區全部完成，耗電量會占全台灣10％，這是一個很真實的問題，政府不要為了意識形態，要面對問題，講實話，不能緊抱神主牌，卻不顧事實。

柯文哲說，侯友宜當初不讓蓋核一、核二的核廢料儲存槽，核廢料是侯將來要面對的問題，現在說要擁核也不對，凡走過必留下痕跡，比較通俗的說，出來江湖混的最後都要還。