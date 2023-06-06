郭台銘想拚敗部復活？侯友宜：相信他會守承諾

國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜（右）５日視察板橋區五權公園地下停車場工程。(記者蘇健忠／攝影)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜 昨指出，民進黨 執政下民生凋敝、百廢待舉、黑金橫行，已成結構性問題，且中央無法支援地方，甚至沒有能力處理，行政效率怠惰，他會各到縣市了解，「用議題來凸顯我們有能力做得比民進黨更好。」

侯友宜近來民調支持度稍「卡關」，有藍營立委擔心，侯的聲量輸對手太多，缺乏議題主導力，應想辦法提升。侯友宜說，不管是缺電、物價通膨等，在地方施政上，中央有很多議題完全沒辦法全力支援地方需求。他說，面對這些挑戰須傾聽民意，也會到各縣市了解，看看未來要面對的挑戰。

外傳挺鴻海創辦人郭台銘陣營仍未放棄，計畫在7月23日全代會前翻案，敗部復活；侯友宜說，他相信，「我們認識的郭董不但會信守承諾」，更重要的，郭跟自己一樣，顧中華民國 這個國家，跟這塊土地黏在一起，既然大家都有同樣想法、同樣做法，再加上，郭說過會給支持，自己相信大家都會用這個態度，面對所有困難跟挑戰。

侯友宜指出，最重要的是要讓所有做不好的政黨，換人來做。他要做，就要做比別人還好，才可以贏得民眾。這段期間將會提出自己的政見，提出青年朋友關心的議題。他也把新北市做得很好，得到遠見五星四連霸，這些年的作法都會提出來報告給民眾，讓大家知道自己是有能力的。