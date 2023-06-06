「偶爾讓他任性一下」女導演控遭摸胸 綠營鬼才道歉

洪智坤（左）曾任台北市政府市政顧問。(本報資料照片)

一名女導演 5日深夜發文指控，2010年接受民進黨H姓政治幕僚請託，拍攝高雄市長選舉影片，H男某天卻以開會名義，由司機將她載到汽車旅館 ，H男暗示可以實現她的理想，條件是「偶爾讓他任性一下」。根據女導演的描述，外界起底加害者可能就是綠營重要幕僚洪智坤，洪也發表回應，「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯。」

洪智坤強調，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關」。

女導演回顧說，「那個夜晚，如此漫長。再後來的記憶是，天明之際他離開。整夜沒睡的我，再也睡不著。後來H的私人司機來接我，我記得我沿路拚命裝輕鬆、假沒事、硬聊天，深怕司機誤會我被睡了還怎麼的」，最後H的競選辦公室會計給了她一個厚實的信封袋，裡面是大額現金。「我到現在都不知道那筆錢的名目是什麼？腳本提案費？前製費？封口費？遮羞費？」

女導演發文指出，「只記得他喊我過去，我不敢不從。我像個小動物般凍結了。連逃反應都失能，坐在床邊，我只有僵住。腦子什麼都沒辦法想，只希望他趕快睡著吧拜託。我記得他有些緩慢隱晦的動作，要抱我，有摸到我，有摸到胸部。這真的too much，僵住的我動作不敢大，連呼吸都屏住的程度。

只有順勢推移開，盡量保持距離，後來我看到被子裡有規律的動作，我根本不敢想他在幹嘛，再後來的記憶是，我藉故說要去廁所。然後開始拖時間，但我好害怕，我連上廁所都不敢，因為汽車旅館的廁所沒有門」。

「那陣子出事回台北後，我沒有敢跟任何人說，只有高中摯友知道大概，細節我因為不想回憶沒有提及」，女導演說，直到2014年台北市長選舉前夜，我在媒體報導上，看到了H的名字，當時他綠色變成白色，當上了顧問。現在又由白色染回了綠色，在南部某大城擔任顧問。「我崩潰哭了一整夜，後來我才知道，這叫做PTSD，希望有一天，這個世界不再需要這麼多的眼淚和勇氣才能好好過下去，而我，只是想要好好拍片而已」。

洪智坤是小兒痲痺患者，雖然行動不便，卻相當有自信，是綠營幕僚圈「鬼才型人物」，洪曾任高雄市政府市政顧問，2010年市長選舉時，擔任高雄市市長陳菊辦公室主任，深獲陳菊信任及疼愛。2014年六都市長選舉時，洪智坤為時任台北市市長候選人柯文哲的文膽，以文筆犀利、反應敏捷聞名；柯當選後，洪智坤就任台北市政府市政顧問，之後到台南市府擔任無給職市政顧問。

當年為何離開陳菊身邊？有高雄政壇人士說，洪智坤當時頻頻被藍營議員質疑操守有狀況，和企業過從甚密，多次被找到議會列席，就在陳菊要打市長連任選戰時，洪先轉入競選團隊，之後順勢離開公職。

高雄政壇人士指出，洪智坤曾是高雄市前市長陳菊身邊的「大紅人」，很受長官器重，2018年陳其邁與韓國瑜對戰時，綠營評估發現民調逐漸與韓國瑜逼近、呈現交叉時，洪智坤有加入團隊獻策，足見他在綠營心中的分量。