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涉性騷喊冤 資政顏志發提告引議論

台灣新聞組╱台北6日電
針對遭指控性騷擾，總統府資政顏志發提起刑事訴訟。圖為蔡英文總統(左)2019年連任競選總部開幕時，授旗給台北市後援會長顏志發(右)。(本報資料照片)
針對遭指控性騷擾，總統府資政顏志發提起刑事訴訟。圖為蔡英文總統(左)2019年連任競選總部開幕時，授旗給台北市後援會長顏志發(右)。(本報資料照片)

民進黨性騷擾案連環爆，日前媒體報導「一位英系背景的總統府資政也涉及性騷擾」，引發社會譁然。總統府資政顏志發昨天打破沉默發出聲明指出，「關於本人於網路上遭前職工指控辦公室騷擾一事，本人已提起刑事訴訟，盼能釐清案件真相，讓正義得以伸張」。總統府前天表示「沒有調查權」，昨天雖遭批評，府未有進一步回應。

顏志發長期擔任「小英之友會」全國總會長，去年還曾擔任現任小英之友會榮譽總會長陳時中競選台北市長時的後援會總會長。日前顏遭匿名爆料涉及性騷擾，指2018年時，「有一位總統府資政」叫受害者坐旁邊講事情，卻把手放在受害者大腿膝蓋；還有一次，是受害人記錄完待辦事項後，準備離開，卻被這位資政用手拍了一下臀部等。

總統府日前表示，請「小英之友會」以保護當事人權益為基礎啟動調查，因事件發生人事物地都非總統府管轄，府方目前沒有調查權，「釐清事實後，將依照規定議處」。

對於府方稱沒有調查權，國民黨立院黨團總召曾銘宗昨天質疑，「總統府推得一乾二淨，全民會接受嗎？請總統府出來面對。」國民黨立委賴士葆也說，總統府說沒有調查權是「世界級笑話」，總統府組織法有政風單位，不就是管這個的嗎？

針對近日性騷擾事件頻傳，勵馨基金會等婦團昨聯合舉辦記者會，要求政府盡速修法完善性騷申訴制度及流程，各政黨也須在短期內建立優於法律的性騷申訴管道與協助。

勵馨基金會指出，職場性騷擾遭隱匿，有兩個關鍵因素，一是權勢關係，一是相關防治制度不健全。勵馨基金會倡議組組長郭育吟表示，勞動部2017到2021年的「工作場所就業平等調查」指出，遭受職場性騷擾的當事人，有七至八成選擇不申訴，原因包括擔心失去工作、遭受二度傷害等。

顏志發昨天喊冤說，這是天大的汙衊，並發出聲明，強調感謝社會各界的關心，有關遭前職員指辦公室性騷擾一事，已提刑事訴訟，期盼釐清案件，以伸張正義。

婦女團體5日聯合舉行「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，現代...
婦女團體5日聯合舉行「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，現代婦女基金會、婦女救援基金會、勵馨基金會等團體，呼籲政府盡速修法完善性騷申訴制度及流程。(記者邱德祥／攝影)

性騷擾 刑事訴訟 國民黨

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