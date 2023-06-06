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黑白集／性騷、謊言、民進黨

黑白集
民進黨遭爆性騷案吃案，民進黨黨主席賴清德(中）宣示「不必以大局為重」；聽似義正詞嚴，但一遇蔡總統和特定候選人，馬上又被「大局」卡關。(本報資料照片)
民進黨遭爆性騷案吃案，民進黨黨主席賴清德(中）宣示「不必以大局為重」；聽似義正詞嚴，但一遇蔡總統和特定候選人，馬上又被「大局」卡關。(本報資料照片)

民進黨性騷醜聞連環爆，不少受害者一直是在「大局為重」的勸誡下吞忍。這次，賴清德宣示「不必以大局為重」；聽似義正詞嚴，但一遇蔡總統和特定候選人，馬上又被「大局」卡關。「嗜權如命」的民進黨，面對政權保衛之爭，誰敢不顧大局？

民進黨對性騷事件的處理，標準不一。被黨中央拔除職位者，有副主任、主任、副秘書長；但細看懲處名單，清一色是幕僚身分，並無綠營一線政治人物。這道防火牆，畫得很清楚。

在眾多加害、吃案、施壓者中，林飛帆、李正皓是綠營提名的立委參選人，吳思瑤是爭取連任的立委。這幾案，都以「繼續調查」為由搪塞。連林飛帆自己都坦承吃案不諱，李正皓偷拍也有法院文書為證，何需再查？說「調查」是假，想以拖待變「混過」才是真。

涉及「綠營老長工」和「總統府資政」的兩案，前者被控吃案的，是戰功彪炳轉戰綠媒的林鶴明；後者的加害者，則是「小英之友會」大咖。兩者都關係蔡英文顏面，果然又是「要再約詢」、「總統府無調查權」，完全不見「不必以大局為重」的魄力。

所謂「不必以大局為重」，只是謊言；遇到選舉和蔡總統，仍得轉彎。民進黨這齣「黨選之人」大戲，情節比電視劇還要高潮迭起。「性騷、謊言、民進黨」的番外篇，等誰來拍？

民進黨 性騷 賴清德

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