摸手留電話「我等你」 男網友爆遭綠委性騷 何志偉道歉

民進黨立委何志偉(中)，被指控八年前涉嫌性騷男網友。(本報資料照片)

民進黨性騷擾 風波未平，有男網友昨在臉書指控，自己在八年前被時任北市議員、民進黨立委何志偉肢體性騷擾，對方以刻意、緩慢的方式一路撫摸他的前臂，甚至在右前臂寫下手機 號碼，然後丟下一句「記得來找我喔，我等你。」

何志偉深夜回應表示，有關性騷擾事件，每個人的感覺都很重要，但是如果無心的動作，造成對方困擾，自己感到很抱歉，未來他與民眾互動的方式會再修正。

該名男網友指出，自己與當時研究所的朋友約了一起到社子島，聽取時任台北市長柯文哲市府團隊的社子島開發戶外開講，官員、民代、地方頭人輪番在台上各抒己見。該名男網友說，何志偉上台發表結束後，下台與到場的民眾逐位握手、打招呼，「何志偉一面問我們為什麼不支持他的方案，一面雙眼直盯盯的注視著我，一面一隻手抓住我的左肩、一隻手從我的右手背開始，以刻意、緩慢的方式一路撫上了我的前臂，然後上臂…」

男網友說，「完全沒預料到民代會以這種程度的身體接觸，當下直覺腦中一片空白，任憑何志偉一路得寸進尺」，直到坐在右邊位子的友人察覺不對勁，喝止何志偉，「何志偉才將他已快撫觸到我胸肌的那隻手，悻悻然地收了回去。」

該名男網友再指，何志偉緊接著迅速地抽出一隻原子筆，一隻手緊抓著他的右手，另一隻手快速地在右前臂上寫下一串手機號碼，做了個打電話的手勢，丟下一句「記得來找我喔，我等你」。

此外，民進黨性騷風波重創形象，也擴大基層對與新北市永和區無黨籍立委參選人李正皓合作的疑慮，綠營基層發動連署，期待黨中央成立調查小組，視調查結果決定是否繼續與李正皓合作。

民進黨日前公布第一波艱困選區立委提名名單，在永和區與李正皓合作，引發黨內不滿。有綠營基層表示，一方面李正皓過去曾身在藍營，現在轉身投靠民進黨，被視為政治投機分子，再加上李正皓曾涉及偷拍私密影像，甚至以此企圖威脅前女友，讓黨內基層普遍無法接受。

綠營基層和支持者日前發動連署，800多人發出共同聲明，指李正皓雖強調「沒有偷拍、沒有威脅」，其實是扭曲事實、偷換概念；經地檢署、法院採認的正式證詞與證據，顯示李正皓透過親密影片威脅女性是存在的事實，不是抹黑造謠。

據了解，該連署雖在黨內獲基層廣大支持，但未得到民進黨高層承諾。不過，隨著黨內性騷擾案陸續爆出，黨內改革聲浪再起，並認為此時更不能無視李正皓的爭議。