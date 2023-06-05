控9年前遭性騷 李男限王丹6日前道歉 王：歡迎提告

指控民運人士王丹涉性騷擾的李先生（左），4日在台北市議員林亮君（右）陪同下舉行記者會，說明經過。(記者陳正興／攝影)

性騷案連環爆，李姓男子先在臉書 指控中國大陸民運人士王丹 ，九年前在紐約某飯店強吻、疑性侵未遂，昨更選在六四天安門事件34周年，現身指控王丹以民運光環踐踏他與其他年輕學生，而自己「就像是站在坦克車前面的人」，他限王丹在6月6日前道歉，否則將提告。

清華大學人文社會學院學士班系學會昨發聲明指「我們不能就這樣算了」，清大已針對該起校園性平事件進行校安通報，性平會將依法啟動調查程序，內文雖未明指王丹，但校方隨後也回應，有關王丹在2010到2015年任職期間疑似違反性別平等法，若調查確認，王丹將無法在台灣任何大學任教。

李姓男子昨在北市議員林亮君、律師陪同下現身拿出LINE截圖對話等證據，指控當時王丹從背後用力緊抱他強吻，甚至將他壓倒在床上繼續強吻，還意圖想解開自己身上衣物，經拒絕才收手。李事後向王丹助理求救「老師為什麼要親我？」竟得到助理回應，老師只是開玩笑、玩玩而已。

李說當年他只有19歲，當下嚇到並跟王丹說「老師請你不要這樣子，我剛動完手術，可不可以先不要？」王丹才收手；不過當時他在紐約一周多，王丹還是會不時暗示「要不要跟我一起睡？」讓他非常恐懼害怕。

李還下通牒，若王丹在台灣時間6月6日午夜前，沒針對過去行為向被性騷擾 、侵害過的人道歉，「我會帶著我的證據向檢方提告。」

王丹則在個人臉書回應，「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相。」