我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

新聞眼／道歉後 民進黨對參選人應有更高標準

記者 陳熙文
民進黨性騒案「吃案」連環爆，民進黨立委林靜儀在臉書發文「只不過加害者換到非民進黨的人之後，好像輿論討論的火就快熄滅了」。（本報資料照片）
民進黨性騒案「吃案」連環爆，民進黨立委林靜儀在臉書發文「只不過加害者換到非民進黨的人之後，好像輿論討論的火就快熄滅了」。（本報資料照片）

民進黨近來性騷風波不斷，黨主席賴清德難免感到很冤枉，畢竟案子皆發生在他走馬上任之前，現在卻要由他來鞠躬道歉、收拾殘局，更大大波及總統大選選情，心裡頭肯定很不是滋味。但一黨共主，豈能置身事外？

性騷風波鬧得滿城風雨，民進黨人士可能埋怨不公平，哪個黨不出敗類？但民進黨自詡台灣的進步政黨，既把性平視其為核心價值與信仰，就不能只站在道德制高點上坐收紅利，卻責備外界批判的放大鏡看得太近、太細；甚至也扯到過往藍白牽涉的性騷案，塑造「藍綠白」一樣爛的印象。

例如民進黨立委林靜儀就稱，（性騷擾案）加害者換到非民進黨的人之後，好像輿論討論的火很快就熄滅了。暗示媒體對於藍綠白的性騷案有雙重標準，但林靜儀搞錯了，性騷當然都是不容許的事，但目前不論現在傳出的國民黨立委傅崐萁或是王丹案，跟民進黨目前傳出的性騷案在本質上最大的不同是，當這些民進黨性騷受害者試圖透過體制內求助時，卻都被不同的黨內權力者壓下，形成制度性的壓迫，這才是為何民進黨性騷案會引起如此大的迴盪。

而逼加害者下台，卻無法阻擋新的加害者上台，是最敷衍不過的解方。不管是性騷，還是職場霸凌，都應從體制下手，讓呼救的人能被聽見、看見，才是根本解決的辦法。

如今，賴清德、林飛帆等都公開道歉了，也承諾要檢討、改進，但這只是最起碼的回應。民進黨處理此事件的高度，也代表面對與解決性騒的態度。除了保障被害者的權利、追究加害者或掩蓋者的責任，民進黨對於獲提名參選公職者，若不能也有更高的要求，難道不會辜負支持者對「進步」二字的期待？

性騷擾 民進黨 賴清德

上一則

台積電加速布局全球 跨國人才管理成最大挑戰

下一則

王丹遭指控性騷擾 波士頓香港人權組織呼籲正面回應

延伸閱讀

王丹遭控性騷擾 波士頓香港人權組織呼籲正面回應

王丹遭控性騷擾 波士頓香港人權組織呼籲正面回應
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
大屋頂下／解剖賴清德的務實台獨(1)-論中華民國總統的脊梁

大屋頂下／解剖賴清德的務實台獨(1)-論中華民國總統的脊梁
校友指控王丹性騷 台灣清大聲明：性平調查完成前應暫停開課

校友指控王丹性騷 台灣清大聲明：性平調查完成前應暫停開課

熱門新聞

國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50
台北市長蔣萬安。(本報資料照片)

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3

2023-05-30 16:31

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機