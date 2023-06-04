性騷連爆重傷形象 民進黨憂青年票流向柯文哲

民進黨主席賴清德3日出席臺北市公衛師公會成立記者會，會前再度向性騷案受害者及台灣社會致歉。（記者葉信菉／攝影）

2024大選民進黨 內原評估，藍綠白三腳督對賴清德的選情較有利，如何從民眾黨總統參選人柯文哲 手中「奪回」40歲以下的青年選票則是重要挑戰；近日性騷案連環爆，民進黨形象重傷，黨內憂心爭議會讓賴的青年票危機雪上加霜，女性選票也可能受影響，最後恐是柯得利。

據了解，綠營內部評估，在藍綠白三人對戰情況下，柯文哲大約能維持兩成的支持度，且柯除了既有的支持族群，也能吸引淺藍選民，柯參選對國民黨 衝擊較大，對賴則相對有利，也因此迄今維持「打侯、冷柯」戰略。

黨內人士說，對民進黨來說，首要對手仍是國民黨總統參選人侯友宜，但也要盯緊柯文哲，因為柯文哲在40歲以下青年族群支持度占有很大的優勢，民進黨必須主動出擊。

一位曾操盤過六都選戰的綠委說，民進黨危機處理已很快，無奈性騷案件愈爆愈多，「不知明天還會不會爆發新案件」。

另一位綠委說，青年與女性選票，勢必會有一定程度的流失，但年輕族群不可能支持國民黨，所以最後恐將是柯文哲得利。

民眾黨人士表示，這次事件的爆發，讓外界發現民進黨做得很差勁，期待愈大，自然失望愈大，民進黨肯定會大量流失青年選票，有望流向民眾黨。

民眾黨立委張其祿表示，柯文哲與民眾黨長期關注居住正義、年輕人低薪、子女養育等議題，未來柯文哲也將提出年輕人關注的低薪、高房價、少子化等政策。

女性選票方面，民眾黨人士坦言，柯文哲過去曾在性平或婦女議題失言，「這部分論述確實仍有強化空間」，黨內會討論後提出相關論述與政策。

民進黨性騷案吃案連環爆，有國民黨立委認為，國民黨總統參選人侯友宜警察出身，有硬漢形象，站在正義的立場明確，就性犯罪議題、性平議題發聲「絕對加分」。

藍委洪孟楷說，侯友宜展現性騷、性侵零容忍的態度，且侯具足警察形象和嫉惡如仇的態度。

有國民黨立委分析，民進黨選情一定會受影響，至於藍營要爭取青年票，可以看到侯友宜的競選工作室用了不少年輕人。過去在國民黨的舞台，年輕人較難占有一席之地，但是這次明顯重用年輕世代，讓國民黨青年支持度的整體正向變化。