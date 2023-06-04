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新聞評論／權力霸凌 民進黨的信賴危機

聯合報社論
民進黨總統參選人賴清德3日成立信賴台灣之友會嘉義市分會，進場吸引民眾簇擁而上，但黨內的性騷風暴，可能將重挫賴的民調支持度。（記者黃于凡／攝影）
民進黨總統參選人賴清德3日成立信賴台灣之友會嘉義市分會，進場吸引民眾簇擁而上，但黨內的性騷風暴，可能將重挫賴的民調支持度。（記者黃于凡／攝影）

去年九合一大選，引爆民進黨兵敗如山倒的開端，是新竹市前市長林智堅的論文抄襲風暴。2024大選，民進黨怎麼也料不到，出現了一場黨內「#MeToo」風暴，把黨內象徵進步理念的婦女部、青年部都變成了權力霸凌中心，多少女性黨工充滿理想為黨「造浪」，卻成為難以擺脫的職場噩夢。儘管黨主席賴清德連日道歉止血，暴風圈卻越滾越大。

個別爆料，或可稱個案；性騷連環爆，涉及的黨內吃案與欺凌，從婦女部、組織部、青年部到副秘書長等主管，範圍之廣、時間之長，正說明了性騷霸凌已是黨部內的常態，高層隱瞞吃案更成黨內心照不宣的DNA。為了勝選，什麼價值都可以妥協，所以這連串權勢欺凌的故事才會層出不窮，讓為黨奉獻的造浪者慘遭現實巨浪吞噬。

蔡總統和賴清德都曾力推「人選之人—造浪者」這部戲，賴清德還想學劇中「公正黨」劇照，假裝民進黨和「公正黨」一樣能為青年實現理想，卻沒想到這部戲根本是隱喻民進黨內「老故事」改寫的劇本，現實中民進黨的殘酷權力霸凌比劇情可怖，更看不到劇中「堅持價值」、「不要這樣就算了」的主管。風暴燒了好幾天，蔡總統才意識到她「身為前任黨主席，責無旁貸」；這些見不得人的醜事，幾乎都在蔡主席辦公室周遭發生，只是蔡主席聽不到或視若無睹，這也說明民進黨崩壞到了什麼樣的程度。

保護婦女權益本應是婦女部的本業，但婦女部主管卻成了吃案的劊子手，包庇與蔡主席關係匪淺的「御用導演」，這導演透過捐獻、標案和民進黨成為利益共生體，當然不可能是小蝦米能抗爭的對象。黨工指控對象，從組織部到青年部都是黨內重用的青年「幹才」，更是權力依存必須保護的對象，因此造就了恐怖的職場環境，這當然是黨主席和秘書長的責任。民進黨現在爆一樁料就開革一個人，只是臨事應卯的政治切割，根本沒有面對黨內扭曲結構的改革誠意；就如同去年蔡主席要全黨力挺林智堅一樣，只問權力沒有是非，硬要護短包庇到底，這樣的政黨怎麼可能幫青年履踐理想，實現正義？

當初護短的高層還包括副秘書長林飛帆，聽取性騷報告後卻完全沉默。這位太陽花青年領袖，進了權力組織，馬上腐化成為共犯結構，這回還被徵召成為重要選區的戰將，連過去的「革命夥伴」都看不下去。林飛帆託詞是疏忽，卻解釋不了在黨部這些年，他還有多少「疏忽包庇」的過去，將成為選舉中可能的未爆彈，更別提民進黨想靠林飛帆再騙青年選票的不切實際。

民進黨會包庇袒護高層，也會毫不留情地犠牲同志，包括所謂「民主大聯盟」的設計，硬挺有性平爭議的國民黨棄子李正皓，卻置黨內青年於不顧，引發了近800位綠營基層工作者連署抗議，直批黨中央無法審慎選擇「不違背黨內價值，傷害政黨形象」的人物。加上這次#MeToo風暴的延燒，更強化了民進黨無視基本價值與候選人品格的投機作風，也說明賴主席推動的反黑金、清廉改革全然是空話。

如今民進黨內反彈怒火比黨外更強烈，賴清德原已欠缺的青年票源將被抛得更遠，更將重挫賴的民調支持度，成為整個社會對民進黨的質疑。賴清德如果只會空喊民主口號，無能面對黨內「絕對權力造成絕對腐化」的衰敗本質，想靠「信賴台灣」的口號再騙取選票，根本是藐視選民的智慧與判斷力。賴清德正面臨擔任黨主席以來最艱難的考驗，這才是民進黨無以迴避的信賴危機。

民進黨 賴清德 風暴

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