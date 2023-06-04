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侯友宜與盧秀燕攜手同框 台中藍營派系大咖齊聚

記者陳秋雲、林佩均、趙容萱、程遠述／台北4日電
國民黨總統參選人侯友宜（左）3日造訪台中，與市長盧秀燕（右）同框。（記者黃仲裕／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（左）3日造訪台中，與市長盧秀燕（右）同框。（記者黃仲裕／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜昨天造訪台中，侯友宜表示，這次大選對中華民國和台灣這片土地太重要，這幾年執政黨步步把國家推向兵凶戰危，兩岸沒有穩定與信任，愈來愈緊張。雙方應該好好交往與了解，避免誤會，大家要做好朋友。民進黨總統參選人賴清德昨天出席嘉義市信賴台灣之友會強調，「真和平、假和平」的關鍵就是主權，有主權才是真和平，沒主權就是假和平。

侯友宜宣布參選後昨首度造訪台中，侯友宜先到清水紫雲巖與鄉親座談，侯表示，俄烏戰爭前大家還不相信會打起來，他的父親曾打過仗，戰後一無所有，只能當長工養活全家，若下一代發生戰爭怎麼辦？這一代打拚的成果都沒有了。侯並說，自己從基層刑事出身，經歷多場槍戰，聽到槍聲第一反應都是快趴下，更何況把子孫送上戰場，戰爭是很恐怖的事。

侯友宜昨也與台中市長盧秀燕十指緊扣攜手同框，兩人大談市政，提到台中捷運建設的諸多困難，侯友宜承諾幫盧蓋捷運藍線，「你放心，明年我就可以幫你的忙」。

晚間盧秀燕則為侯引薦地方政壇大老，台中市藍營派系大咖齊聚餐敘，盧直說「大家要一起幫忙，團結拚勝選」，即日起「燕友會」將化身「侯友會」串聯全市基層組織，力挺侯友宜。

昨天侯友宜也參與中部青年「友」約活動，台中前市長胡志強獲邀擔任神祕嘉賓，胡致詞時說，侯背負著兩岸和平、台灣繁榮的負託，沒有退路，拜託侯為台灣的前途拚下去，也拜託在場民眾支持侯友宜。侯說，胡志強講到他的信念，讓他很感動；這次選舉是顧台灣、保中華民國，讓國民都能過平安的生活。

賴清德昨在嘉義市信賴台灣之友會上表示，他要分享蔡英文總統的演說，任何人、任何政黨都不該為政治利益販賣戰爭恐懼，中國當然希望在這場選舉製造戰爭氣氛，逼迫台灣人民選擇中國所支持的政黨。賴清德說，若選舉是出於對戰爭的恐懼，以後的總統都將是中國決定，台灣民主也無法繼續進步，「戰爭不是我們能決定的，這是獨裁者發起的」。

賴清德也說，「真和平、假和平」的關鍵就是主權，有主權才是真和平，沒主權就是假和平，香港、澳門就因為沒主權，讓中國為所欲為，公義是和平的基礎。

嘉義市信賴台灣之友會昨成立大會，近千人到場支持，但部分黨內人士未出席，包括有意角逐立委的嘉義市黨部主委黃露慧因初選民調落馬昨未出席，另前市長涂醒哲也未現身，引發黨內立委選戰鬧分裂聯想。

侯友宜 賴清德 中華民國

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