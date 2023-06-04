我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

新聞眼／性騷吃案包庇 民進黨權力結構成犯罪溫床

記者屈彥辰、陳洛薇
民進黨近日爆出多起性騷擾案，輿論譁然。示意圖，非新聞當事人。（記者許正宏／攝影）
民進黨近日爆出多起性騷擾案，輿論譁然。示意圖，非新聞當事人。（記者許正宏／攝影）

民進黨短短數日連爆性騷吃案事件，前現任黨主席蔡英文、卓榮泰和賴清德道歉，但仍然止不住外界批評，和不斷流失的泛綠支持，國民黨也被爆某立委性騷媒體人事件，一時之間，#MeToo風暴席捲政壇。

民進黨處於#MeToo風暴的核心，最被社會各界譴責的是這個向來高舉正義、性別平等和進步價值的政黨，在性平事件發生後，黨職主管竟倚仗權勢欺凌吃案成習，令受害者恐懼，痛上加痛。

團體內部的權力結構何以成為犯罪溫床？因為「圈內人」可能選擇息事寧人，因為內團體外在形象需要維持，對內認同情感和價值連結也要維繫，試圖揭發醜事者皆被視為破壞者，即便被摸頭，仍會受到不公對待。這正是民進黨醜聞事件中，勇敢站出來的受害者，被摸頭後，仍無法「回到從前」的原因。

閉鎖性的權力結構中，加害者愈發猖狂，受害者委曲求全，整個內團體都變成犯罪的溫床。團體成員的漠視，或打著「為團體好」名義逼迫受害者「以大局為重」的說詞，全為權力共犯結構的一部分。

民進黨#MeToo風暴裡的當事人，向主管申訴卻被吃案，或因害怕被排擠，或因對黨仍抱持理想、對蔡英文欣賞崇拜，隱忍不說，直到案件如滾雪球般連環爆，藉由訴諸輿論，閉鎖的權力結構被打破，黑暗瘡疤終見光。

民進黨性醜聞案接力引爆，可見不是短期突發事件，可能是長期包庇使然，既是長期，便有可能牢不可破，然而，民進黨目前處理仍採內部調查，最後會不會只是捉幾個人祭旗，再順帶做一波「性平改革」宣傳？

賴清德真要保護受害者，應讓公正第三方介入調查，讓調查透明化，避免受害者被二度吃案、數度傷害。文青體式的反覆道歉，並無法修復受傷的心靈，把該有的公道還給他們，正義才得以伸張。

民進黨 風暴 賴清德

上一則

觀察站／化解歧見 侯友宜找到深藍密碼

下一則

疑悶死久病老父 精神障礙女子服藥尋短獲救

延伸閱讀

台男控遭性騷、限期道歉 王丹：歡迎提告尋找真相

台男控遭性騷、限期道歉 王丹：歡迎提告尋找真相
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
流亡詩人否認性騷 編劇再嗆：是騷擾太多人記不清了

流亡詩人否認性騷 編劇再嗆：是騷擾太多人記不清了
被影射性騷女記者 國民黨立委傅崐萁發聲了

被影射性騷女記者 國民黨立委傅崐萁發聲了

熱門新聞

繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50
台北市長蔣萬安。(本報資料照片)

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3

2023-05-30 16:31

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」