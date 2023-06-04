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「人選」編劇控作家貝嶺性騷慣犯 數女揭「按摩解開我胸罩」

台灣新聞組／台北4日電
「人選之人-造浪者」編劇簡莉穎。（取材自臉書）
「人選之人-造浪者」編劇簡莉穎。（取材自臉書）

台劇「人選之人—造浪者」編劇簡莉穎爆出遭中國流亡作家貝嶺性騷擾後，又引出數名受害案例，指控貝嶺主動幫忙按摩、觸碰敏感部位，邀約泡湯等種種誇張越界行為。簡莉穎直指貝嶺就是一個性騷慣犯，嘆「他肯定是騷擾太多人不記得了。」

本報系聯合報報導，簡莉穎發文後收到3名有同樣遭貝嶺性騷擾的受害者來留言，她也徵得對方同意遮頭像秀出來。

簡莉穎稱，「其實不止我，我的留言串也貼有其他也被騷擾的人回應，他肯定是騷擾太多人不記得了，文壇人士也早就傳遍了他的惡形慣犯，只是沒有人端上檯面說。」

中時新聞網報導，兩名女性指稱在花蓮海或市集認識貝嶺，前者因研究哈維爾的書而與貝嶺有較多交流，明顯感到他的肢體距離越來越親密，且向他買書時「一直要我跟他去放庫存的地方，明明他的攤位整天都在啊！」回台北後還陸續收到到住處喝酒的訊息。

另一名女性則是和友人一起到貝嶺家，他卻以按摩為由把她帶到書櫃後，按摩時並解開胸罩，「動作跟觸碰的地方都處在一個很灰色模糊的地帶」當下女子雖覺得不舒服卻也困惑地呆住，如今想來若當時只有自己一人，不知會發生多可怕的事。

簡莉穎嘆：「尤其性騷擾本來就難以舉證，因為常常發生在私密空間且猝不及防，我講出來就是因為知道他罄竹難書，我到了30幾歲，有一點資歷，我不敢講誰還敢講，這種打著某種文學旗幟到處佔便宜的人就是得爆出來，希望不要再讓他得到資源去霸凌他人。」

台劇「人選之人—造浪者」編劇簡莉穎自曝曾遭中國流亡作家貝嶺性騷擾後，有數名女子表...
台劇「人選之人—造浪者」編劇簡莉穎自曝曾遭中國流亡作家貝嶺性騷擾後，有數名女子表示同樣遭貝嶺騷擾。（取材自臉書）

台劇「人選之人—造浪者」編劇簡莉穎自曝曾遭中國流亡作家貝嶺性騷擾後，有數名女子表...
台劇「人選之人—造浪者」編劇簡莉穎自曝曾遭中國流亡作家貝嶺性騷擾後，有數名女子表示同樣遭貝嶺騷擾。（取材自臉書）

台劇「人選之人—造浪者」編劇簡莉穎自曝曾遭中國流亡作家貝嶺性騷擾後，有數名女子表...
台劇「人選之人—造浪者」編劇簡莉穎自曝曾遭中國流亡作家貝嶺性騷擾後，有數名女子表示同樣遭貝嶺騷擾。（取材自臉書）

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