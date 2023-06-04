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被指目擊傅崐萁性騷 郝龍斌稱「無清楚記憶」籲坦然面對

台灣新聞組／台北4日電
立委傅崐萁3日聲明，從政20年來從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴。（本報資料照片）
立委傅崐萁3日聲明，從政20年來從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴。（本報資料照片）

政壇性騷案接連爆，也指向國民黨。媒體人董成瑜在臉書公開發文，指曾任縣長的國民黨現任立委，曾在餐敘席間對其肢體騷擾，後來更證實就是立委傅崐萁。傅崐萁3日聲明強調，從政20年來從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾，他尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，「請依法提出告訴」。

郝龍斌：已沒有清楚記憶

對此，董成瑜再點名台北市前市長郝龍斌在場可作證；郝龍斌回應，自己已沒有清楚記憶，但呼籲傅坦然面對。

董成瑜指稱過去在2014年，在餐席上曾遭一位「想居間統整國民黨選舉的縣長，如今是立委」的人性騷擾，她當時就坐在這名縣長旁邊。

她描述，雖然對他並無好感，但得知他吃素，與他形象反差太大，不免與他聊天，問他吃素細節。不久，他抓起她手，講了一些關於手的無關痛癢的話，她慢慢抽回，不想發作。

董成瑜說，餐敘尾聲，該縣長突然站起來，抱住她的頭親她。她立刻掙脫並大聲斥罵他，縣長訕訕坐回原位，調侃她穿著，讓她動怒隨即拿起包包立刻離開。等電梯時，縣長助理追上道歉，她看縣長助理擔心，有點心軟，明白告知她不會怎樣，但請他最好節制。

在傅崐萁回應後，董成瑜的臉書再度發文說，原先因為感到厭惡而不想提及名字，既然如此，就正式告訴大家，就是傅崐萁，如果傅崐萁仍以為自己清白，可以請台北市前市長郝龍斌出來為他澄清，「我相信郝龍斌前市長是誠實的人。」

國民黨啟動調查

侯友宜競選工作室晚間發出聲明，指國民黨總統參選人、新北市長侯友宜重申絕不允許，更不會坐視，任何侵犯個人身體自主權的行為，任何政黨皆然，不容有任何妥協。他呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。

國民黨表示，堅決捍衛性平與女性權益，沒模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持毋枉毋縱精神，深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。

傅崐萁說，他坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查。

國民黨 性騷擾 侯友宜

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