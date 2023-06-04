樁腳性騷 綠委吳思瑤被控施壓阻報案

民進黨立委吳思瑤3日被爆料曾護航樁腳的性騷案，她反駁絕無向警方阻撓報案，這是嚴重的汙衊。（本報資料照片）

民進黨性騷擾 案連環爆，國民黨北市議員張斯綱2日以民進黨前議員助理自白的截圖，點名立委吳思瑤當時護航樁腳加害人，施壓警局阻止受害者報案，要求民進黨主席賴清德鄭重考慮吳是否還適合代表參選立委；吳回應否認阻撓向警方報案，聲稱是「嚴重的汙衊」。

吳思瑤3日凌晨在臉書 說明，她努力回想十幾年前，她幫忙助選，競選團隊內部發生與地方支持者的性騷糾紛，「我絕無如張斯綱議員所指向警方阻撓報案，這是嚴重的汙衊」，「協助受害者，我也許做得不夠，我為此深深感到抱歉，我也對受害人長久以來的傷痛感到不捨」。

她盼政治人物切莫為個人選舉利益消費受害者，拿性平事件做為政治攻訐的工具。

受害者5月2日在臉書發文指出，「造浪者」是黨部工作的浪漫版，提到那年選辦要撤的那天，一名變態柱仔腳（樁腳）用信封戳她胸部，「我氣到和主任去報警，負責協助我們競辦的某女性議員已經用權力禁止我們報警，警察也很誠實跟我們說了議員不給報警」。她和主任大傻眼；後來由另一位女議員助理協助下完成報案，「後來，那個阻卻報警的人當上了立委」。

第一宗民進黨性騷案爆發時，吳思瑤在臉書表示，「支持嚴正調查，毋枉毋縱」。這名受害女性卻在留言處回應，「我覺得你沒資格這樣說，你護航樁腳的性騷擾案，不要忘記了。」張斯綱點名阻撓報案的就是吳思瑤，並問性騷擾案最後成立，吳是否曾經認錯道歉？

張斯綱2日晚在臉書貼出受害者的發文截圖，問吳思瑤是忘記了，還是害怕想起來？「這位替樁腳護航性騷擾案，施壓警局阻止受害人報案，曾經是議員，後來當上立委的民代是不是妳？」要求吳出面說明，也要台北市警局調查。