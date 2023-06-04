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總統府資政被控涉性騷？ 賴清德喊話受害者：不必大局為重

記者蔡晉宇／台北4日電

民進黨性騷爭議持續擴大，並且向上延燒，3日有消息指出，一位英系背景的總統府資政也涉及性騷擾；總統府回應，已請小英之友會以保護當事人權益為基礎啟動調查，釐清事實後，將依照規定議處。民進黨主席賴清德3日再度致歉，強調面對職場霸凌、性平事件，絕對不必以「大局為重」。蔡英文總統3日出席活動，對於媒體詢問性騷議題，她並沒有回應。

要受害者「妳坐到我旁邊來」

民進黨#MeToo事件連環爆，據了解，小英之友會也有人受害，有一次，有民進黨籍的地方首長參選人前往拜訪，竟對著受害者講了兩次「妳坐到我旁邊來，我選上之後就帶妳進市府」；她後來慶幸這個人最後沒有選上。

2018年時，更有一位總統府資政叫受害者坐他旁邊要講事情，卻把手放在受害者大腿膝蓋。還有一次，是受害人記錄完待辦事項後，準備離開，卻被這位資政用手拍了一下臀部。

小英之友會榮譽總會長、衛福部前部長陳時中昨天表示，性騷擾不論身分，都是零容忍，「第一次聽到（該事件）會了解一下」。他說，希望能建構一定的體制，幫助被騷擾、被欺負的人得到平反，心靈得到撫慰，不管任何單位，只要跟他有關、跟民進黨有關，都支持全力協助。

針對總統府資政爆出性騷疑雲，衛福部保護司司長張秀鴛表示，對該員停職與否的決定權是由性騷擾行為人的聘用者來決定，若此案經調查屬實，應該是由總統決定是否停職。

賴清德3日上午出席台北市公衛師公會成立、下午赴嘉義出席信賴台灣之友會成立時都為性平爭議致歉，賴強調，感謝受害者勇敢站出來，面對職場霸凌跟性平事件，「絕對不必要大局為重，你們人身安全及權益最重要」。民進黨會嚴肅面對每個案件，不會考量選舉因素有任何改變，「因為性平是民進黨價值」。

蔡總統3日與行政院長陳建仁到基隆出席世界自行車日活動騎單車，媒體詢問對性平事件看法，蔡未回應、也未停車。陳建仁說，無論政黨或政府機關、民間團體，對性騷擾或性侵犯事件絕對零容忍，政府和民間也要建立安全的性平通報及處理機制，讓受害者不受二度傷害。

盧秀燕：加害者喊告 令人生氣

國民黨總統參選人侯友宜與台中市長盧秀燕昨天同台演出，盧秀燕表示，有些受害者不顧自己的傷痛挺身而出、揭發惡行，這兩天非但沒有得到道歉，連法律扶助都沒有，卻看到加害者擺開陣仗，找了很多律師，還說要告人家，令人生氣。侯友宜說，面對這個問題，他一定站在第一線挺受害者。

性騷擾 民進黨 賴清德

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