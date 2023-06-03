新聞評論／寄生綠營 政院前顧問織發財網

古盛煇涉嫌行賄台南市前經發局長陳凱凌，圖為古盛煇日前的慶生照。(取材自臉書)

兩名「行政院前顧問」同一天遭搜索拘提的事，你聽說過嗎？這種事的確前所未聞，但發生在民進黨 政府，則不奇怪。最近就有兩名行政院前顧問因涉及詐騙 案與光電土地違法買賣，同日遭到搜索。其中一位，是捲入im.B不動產債權詐騙案的陳振坤，涉嫌幫主嫌曾國緯洗錢脫產；另一位，則是涉嫌行賄台南市前經發局長陳凱凌的力暘能源總裁古盛煇，他也是新竹「小英之友會」的副秘書長。

民進黨近兩年發生的黑金、造假弊案光怪陸離，令人眼花撩亂。台南八八槍案因偵辦遲緩，竟一口氣扯出爐碴、光電包庇、賄選等弊案，台南市議長邱莉莉、中執委郭再欽都捲入其中。台南經發局長陳凱凌在被收押前，一直被譽為台南光電發展之光，他卻利用職務收賄、接受性招待，淫亂無度。無獨有偶，內政部前次長陳宗彥也因曾屢次接受業者性招待，出任政府發言人十多日即遭拔官。至於像林智堅這樣論文抄襲、公共建設擺爛的「小英男孩」，則因備受高層寵愛，遲遲才被打回原形。

相形之下，近月爆發的im.B詐騙案，以及兩名行政院前政務顧問的涉案，則更清晰地描繪出依附在綠營權勢關係下的政商升官發財路徑。以im.B詐騙案主嫌曾國緯為例，他是一名多次遭到通緝 的通緝犯，卻數度改名變身為企業家，依附權貴關係和陳菊、蘇嘉全等綠營高官同框攀附。此外，他也在宜蘭購置豪宅與司法檢調人員酬酢宴飲，與不同局處層級官員在上班時間開趴，甚至向宜蘭綠委陳歐珀供養車子和房子。與此同時，他另一隻手卻利用政府核准的不動產債權平台im.B行騙，得手20多億元（台幣，下同，約6500萬美元）。那些多次與他合照、幫他背書的綠營高官，可有一絲慚愧嗎？

陳振坤是宜蘭的地政士，不知何時躍上枝頭變成「行政院顧問」，因為捲入im.B案幫曾國緯洗錢脫產，而遭搜索。檢警在其商旅及住處搜出價值200多萬元的名酒，訊後交保時，竟稱身上僅剩3000元現金，檢察官竟主動將交保金由5萬降為3萬。可見，行政院顧問的頭銜價值，可以終身受用。

更耐人尋味的，則是另一行政院前顧問古盛煇的故事。古盛煇是力暘能源公司總裁，因與郭再欽往來密初，且涉嫌行賄陳凱凌，遭檢方發動46路大搜索。巧合的是，古盛煇不僅是新竹小英之友會副會長，其力暘公司是在2016年9月蔡英文就任後才成立。短短6年多，這家資本額才8億的公司，利用蔡政府力推綠能光電，取得屏東佳冬及台南七股許多光電場開發案，投注金額達數百億元。古盛煇提出從投資、開發、施工到供電的「一站式」光電事業整合，意圖「通吃」；問題在，他取得土地的過程疑涉及不法手段及情資，遭到檢舉，是他這次受到搜索的主因。

陳振坤和古盛煇都不算政界有頭有臉的人物，他們卻藉著「行政院顧問」、「小英之友」的招牌，在蔡政府龐大的食物鏈中扮演了一個「上輸下送」的角色。蔡政府近年用人浮濫，像「行政院顧問」這樣的頭銜竟然可以任意放送；各種沾親帶故或輔選有功人員，都能利用曖昧角色在政商之間穿梭。當政府高層忙於爭鬥，中層忙於卡位，基層忙於攀附，官箴和行政程序不再有人在乎，各路機會主義者當然伺機趁虛而入。