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合體盧秀燕展團結 侯友宜決戰中台灣 有2顆未拆彈

台灣新聞組／台中3日電
盧秀燕（右）將幫忙牽線侯友宜拜會台中地方紅黑派大老，圖為二人日前參加行政院會。（本報資料照片）
盧秀燕（右）將幫忙牽線侯友宜拜會台中地方紅黑派大老，圖為二人日前參加行政院會。（本報資料照片）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜繼上周直搗高屏綠營票倉，今天轉到台中參訪並與台中市長盧秀燕合體。據了解，盧秀燕幫忙牽線拜會地方紅黑派大老，尋求支持。外界關注侯是否拜訪鎮瀾宮董事長顏清標，親侯人士指侯應暫無此行程，現階段以拜訪其他意見領袖為主。

侯友宜今赴台中第一站在沙鹿深波圖書館雙城交流，雙方率教育、文化首長交換意見。第二站到紫雲巖文化大樓，將與正副議長張清照、顏莉敏及國民黨籍議員相見歡，市長盧秀燕也會到場，展現台中藍營大團結挺侯氣勢，隨後再與立委參選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔出席青年座談會。

不過，國民黨主席朱立倫之前與鴻海集團創辦人郭台銘會談，傳出「見了中南部牛鬼蛇神」之說，知情人士再三強調「不是朱立倫先說的，只是順著現場某人士說法」，但侯已被遷怒，地方派系至今餘怒未消。過去大選「決戰中台灣」喊得響亮，侯眼前在中部就有兩大未拆彈。

一是大甲鎮瀾宮的顏清標，藍營總統參選人在大選年通常會出席大甲媽起駕、回鑾，郭台銘雖未出席，但郭私下拜訪關心黑派精神指標顏清標的健康狀況，顏也熱情招待；相較侯友宜在檯面上似乎和顏「保持距離」，顏家幕僚雖表示顏清標不會在意，但「標哥」支持者恐怕不這麼想。

另外，侯友宜獲徵召後，挺郭台銘的南投縣議長何勝豐當下宣布退黨，成為「反侯派」另類抗議。2020藍營總統初選，何勝豐和南投前縣長林明溱、現任縣長許淑華都力挺郭台銘。如何贏回支持，考驗侯友宜拆彈能力。

侯友宜 郭台銘 國民黨

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