「沒接住我還逼走」綠青年部淪性平深淵

台北市議員何孟樺昨出面落淚談同仁2018年遭性騷案件，疑涉案的民進黨組織部政務副主任林男固，2日向中央黨部提出辭呈。(記者曾吉松／攝影)

民進黨性騷擾 吃案疑雲連環爆，前黨工、工讀生都跳出來爆料，指控在青年部任職時，除被性騷，且當時的主管都未妥善處理，前青年部主任蔡沐霖甚至被指控，「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵…陳（陳右豪）是主任最重視的下屬，也是他競選立委時的辦公室主任，他因追求我不成，進而惱羞，後來與主任聯手把我逼走」。

本報系聯合報報導，蔡沐霖昨天兩度提出聲明，除表達深切反省與虧欠，更表示，作為新手主管，當時以為這只是「辦公室戀情在滋生萌芽」，將以司法捍衛清白。

此外，民進黨青年部女工讀指控，遇到職場性騷擾，當時對方多次想約她看夜景、泡湯，她多次婉拒，但仍被不經意碰觸手。當時她向上司求救，上司只淡淡跟她說，「那你就推掉就好」，她為此被診斷罹患創傷壓力症候群。發文後，她補充寫到，當時的青年部主任吳濬彥私訊跟她道歉。

吳濬彥則回應，當時未能做到更多更積極保護與協助，必須向當事人再次道歉，但明白這樣是不夠的，將尊重與配合受害者在法律訴訟或其他可能的支持上全力協助。

北市議員何孟樺昨揭露，2018年有女部屬也遭如今的組織部政務副主任林男固性騷擾，向黨中央反映，但過程非常挫折，請黨主席「要把爛肉刮掉」。林男固稍晚在何臉書 回應，自認未性騷對方，向黨中央說明後，返家才發現「被請辭」。