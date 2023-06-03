2天5起 民進黨性騷連環爆蔡、賴再道歉

民進黨#MeToo風暴 製表／政治中心、元氣中心

民進黨 內性騷擾 案連環爆，兩天遭揭發五起黨內性平爭議案件。民進黨秘書長許立明昨天親上火線，二度鞠躬道歉。他表示，會立即啟動最嚴厲的黨紀處分。涉及性平事件的民進黨青年部前主任蔡沐霖、民進黨組織部副主任林男固辭去現職。蔡英文總統、賴清德 副總統再度道歉。

本報系聯合報報導，民進黨性騷吃案事件延燒，昨天上午第二名民進黨女性前黨工在臉書控訴，任職於民進黨青年部時，部門同仁陳右豪藉飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰等，她每次都明確拒絕，但陳沒有因此收斂；兩次到外縣市出差，陳還到她房間瘋狂按電鈴、敲門，讓她感到無比害怕。

這名女性前黨工告訴當時主管、青年部主任蔡沐霖後，蔡卻反問，「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」。

發文後，勞動部證實，原任職於政次李俊俋機要秘書的蔡沐霖，已在6月1日以生涯規畫請辭。

此外，台北中國時報報導，另有人在臉書發文爆料指出，蔡沐霖某天餐會頻頻發表對女性從政者不尊重的言論，還不顧她人意願牽起其他女黨工的手「十指緊扣」；該名爆料女子還說，當時她無償參與許多活動及企畫，也力求做好，蔡介紹工作給她，但因時間無法配合拒絕，遭蔡在背後人格抹滅。

聯合報報導，民進黨秘書長許立明昨緊急舉行記者會，兩度向被民進黨傷害的被害人與社會大眾鞠躬道歉。許立明也說，外傳仍有現職黨部幹部也有類似行為，這方面也會立即做處理，「已經請他離開、接受調查」。

據了解，該員為民進黨組織部副主任林男固，他在2018年擔任民主學院副主任時，傳出騷擾女同事。當時婦女部主任為蔡宛芬（現為高雄市研考會主委）、副秘書長是徐佳青（現為僑委會委員長）都知情。

下午再爆第五案，一名女子指控，曾在民進黨青年部工讀時，遇到職場性騷擾，求救當時上司、青年部主任吳濬彥，卻得到「那妳就推掉就好」等冷淡回應。

民進黨主席賴清德昨表示，近日黨內爆發的性平事件，要以黨主席的身分，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意，他也強調，面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要「大局為重」，人身安全與權益，比什麼都重要。

蔡英文晚間也表示，接連有受害者揭露，曾經在民進黨遭受的性騷擾事件，得知他們的受害經歷，感到很不捨和痛心，身為前任黨主席，責無旁貸，表達最深的歉意。