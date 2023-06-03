競選團隊海選 柯文哲親自面試

民眾黨備戰明年總統、立委選舉，昨舉行競選團隊海選決選，黨主席柯文哲 到人力銀行總部擔任主考官，面試 發言人、文宣部等六位幹部。他說，應徵者具潛力，但備戰總統大選，還需嚴格的職前訓練，多累積經驗，替自己加分。他認為，這也是黨內需要加強之處。

民眾黨持續瞄準青年票，日前宣布成立「民眾青年團」，號召年輕人入黨當「造浪者」，昨天下午親自面試發言人與文宣部幹部決選的六位人選，鞏固基本盤。

民眾黨人士表示，柯文哲除想藉由海選增補人力，也強化柯文哲勇於給年輕人投入政治機會的形象，鞏固基盤本，更盼透過年輕人創新思維，在選戰突破藍綠夾擊局面，贏得選舉。

對於競選團隊何時到位，柯文哲說，選戰愈到後面人愈多，不可能第一時間聘滿，近期開募款帳戶有募到錢，這段期間陸續會視需求再徵人。

另外，柯文哲近期積極尋覓競選總部，傳出傾向落腳在新北市，被解讀劍指國民黨 總統參選人侯友宜。柯文哲說，主要是台北市要找大空地很難，不得以去新北找。

至於立委布局，傳出民眾黨曾徵詢網紅「館長」陳之漢參選區域立委。柯文哲表示，他曾開玩笑要找陳之漢擔任不分區立委，但從頭到尾沒有談過，沒有這件事。