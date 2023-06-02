性騷第四案 民進黨工讀生被約泡湯 上司冷回：推掉就好

民進黨 連續爆出隱匿性騷案，稍早傳出第四案，該女子下午在臉書 寫到，2019年她在民進黨青年部工讀時，遇到職場性騷擾 ，當時對方多次想約她看夜景、泡湯，她多次婉拒，但仍被不經意碰觸手。當時她向上司求救，上司指淡淡跟她說，「那你就推掉就好」，她為此被診斷罹患創生後壓力疾患。發文後，她補充寫到，當時的主管吳濬彥私訊跟她道歉。

這名女子稍早在臉書發文還原過程，並貼上診斷證明。後來又補充，下午3時48分，當時主管吳濬彥私訊跟她道歉，說他當下沒有好好處理；且此案例姓張」。吳濬彥是當時的青年部主任，也曾任民進黨發言人。

以下是該女子臉書文：

我在2019年前往民進黨青年部工讀的時候，遇到了所謂的職場性騷擾

一個我負責的，嗯姑且稱之外案例好了，一個我負責的、民進黨邀請的案例參與大部分青年部的工作，在與他接洽的同時，他打聽到我想要考政治相關的研究所，便表示他很有經驗，藉此多次想約我出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動。

儘管我多次委婉拒絕，他還是緊追不捨，不斷地每天傳「早安、午安、晚安、今天要不要約一下呢」儘管我一次都沒有區域，但因為工作所以我還是得忍受著這些騷擾繼續跟他互動，不經意的觸碰手是經常，言語上的調戲是必須，我是這麼撐過來的。

一定會有人問說，那我怎麼沒有求救呢？

有啊我有，但當時的上司沒有做出任何的反應，只是淡淡的跟我說「那你就推掉就好了」並沒有做出任何處置，或是把我調離當初的崗位。我想在現實中，不是每個人都能遇到翁文方。或許是因為案例在電視界很有名吧，為了我一個小蝦米去對抗這樣的大鯨魚實在是太不值得了。

而後，我強忍著不適感繼續完成了那次的選舉，卻再也沒有參與民進黨的任何事物，怕遇到他，甚至也不敢在工作時化妝、打扮，怕再次遇到這樣的騷擾，頭貼也都全部換掉。

我還是很喜歡政治，也很想參與選舉，但在這些毒瘤沒有清除之前，我是沒辦法再踏進政壇任何一步。

補充：下午3:48分當時的主管吳濬彥私訊我跟我道歉，說他當下沒有好好處理。

補充2 ：此案例姓張。