性騷第四案 民進黨工讀生被約泡湯 上司冷回：推掉就好
民進黨連續爆出隱匿性騷案，稍早傳出第四案，該女子下午在臉書寫到，2019年她在民進黨青年部工讀時，遇到職場性騷擾，當時對方多次想約她看夜景、泡湯，她多次婉拒，但仍被不經意碰觸手。當時她向上司求救，上司指淡淡跟她說，「那你就推掉就好」，她為此被診斷罹患創生後壓力疾患。發文後，她補充寫到，當時的主管吳濬彥私訊跟她道歉。
這名女子稍早在臉書發文還原過程，並貼上診斷證明。後來又補充，下午3時48分，當時主管吳濬彥私訊跟她道歉，說他當下沒有好好處理；且此案例姓張」。吳濬彥是當時的青年部主任，也曾任民進黨發言人。
以下是該女子臉書文：
這些故事都是真實的，每次跟朋友說起會讓我深深的恐懼，甚至被醫生診斷罹患的PTSD，我從來沒有跟除了身邊的好友之外的人說起，因為我還是希望不要淪為政治操弄的工具，但還是真的很希望可以清除一些表面上支持民進黨卻私底下做出這些事的人。
我在2019年前往民進黨青年部工讀的時候，遇到了所謂的職場性騷擾
一個我負責的，嗯姑且稱之外案例好了，一個我負責的、民進黨邀請的案例參與大部分青年部的工作，在與他接洽的同時，他打聽到我想要考政治相關的研究所，便表示他很有經驗，藉此多次想約我出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動。
儘管我多次委婉拒絕，他還是緊追不捨，不斷地每天傳「早安、午安、晚安、今天要不要約一下呢」儘管我一次都沒有區域，但因為工作所以我還是得忍受著這些騷擾繼續跟他互動，不經意的觸碰手是經常，言語上的調戲是必須，我是這麼撐過來的。
一定會有人問說，那我怎麼沒有求救呢？
有啊我有，但當時的上司沒有做出任何的反應，只是淡淡的跟我說「那你就推掉就好了」並沒有做出任何處置，或是把我調離當初的崗位。我想在現實中，不是每個人都能遇到翁文方。或許是因為案例在電視界很有名吧，為了我一個小蝦米去對抗這樣的大鯨魚實在是太不值得了。
而後，我強忍著不適感繼續完成了那次的選舉，卻再也沒有參與民進黨的任何事物，怕遇到他，甚至也不敢在工作時化妝、打扮，怕再次遇到這樣的騷擾，頭貼也都全部換掉。
我還是很喜歡政治，也很想參與選舉，但在這些毒瘤沒有清除之前，我是沒辦法再踏進政壇任何一步。
補充：下午3:48分當時的主管吳濬彥私訊我跟我道歉，說他當下沒有好好處理。
補充2 ：此案例姓張。
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