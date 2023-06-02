涉性騷薛導中央拿標案地方審標案 民進黨「御用」導演

民進黨遭爆性騷案吃案，被點名的導演「輝哥」2012年在臉書透露，自己曾經幫蔡英文總統拍攝第一支廣告，這是他一生都不會忘記的工作。（視頻截圖）

民進黨 婦女部前黨工爆出被製片廠商導演性騷擾 ，涉性騷導演身分也被起底，據悉，薛姓導演（輝哥）有民進黨黨籍，幾乎是民進黨「御用」導演，不僅拿過過中央部會的標案，也手握地方標案審查，還被曝光蔡英文總統曾出席他的婚禮，並為他的作品錄影片宣傳。

本報系聯合報報導，薛姓導演已婚、曾入圍金鐘獎，曾執導公視多部作品，引起各界撻伐後，公視回應：「公視目前並無與該導演合作，然對於任何性騷擾行為表達嚴厲譴責。」

據悉，薛導在當導演前是編劇，直到中年才拍出入圍金鐘的作品，他自稱是「年紀比較大的新導演」。而被起底後，他已關閉臉書，仍被挖出過往文章、照片，包括他還曾喊想以更「私人」的角度執導「人選之人─造浪者」，相當諷刺。

薛姓導演2012年在臉書透露，自己曾經幫蔡英文總統拍攝第一支廣告，這是他一生都不會忘記的工作，「我想，我以後不會再做競選文宣了，但是這段風景，我不會忘記。」

公開資訊顯示，薛姓導演是「互為主體廣告股份有限公司」的董事，近年共獲得13項政府標案，另外薛也是「札西德列廣告股份有限公司」的負責人，薛姓導演與互為主體、札西德列近年捐贈民進黨及黨籍立委、市長候選人16萬到199萬（台幣，下同，約5200到6.5萬美元）不等。

台北中國時報報導，國民黨台北市議員徐巧芯昨揭露，札西德列廣告公司2016年期間接過陸委會48.5萬元的「政府整體兩岸政策及關係發展」短片製作標案；2021年時民進黨中央也支出16.2萬元給該公司；2022年台北市長選戰中，「輝哥」更參加民進黨市長參選人、前衛福部部長陳時中的競選活動，表達力挺之意。

桃園市議員凌濤昨也指出，鄭文燦任市長期間，從2019年到2022年，曾聘用「輝哥」做為工務局四大標案的評委。

報導指出，「輝哥」臉書裡面有不少跟民進黨人士的合影，看得出來跟綠營關係深厚；2011年4月10日他結婚時，蔡英文出席並致辭。稍晚他已關閉臉書。