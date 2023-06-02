北市第三副市長 議員籲找郭台銘 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安1日接見台北市滑水協會時受訪，提到第三副市長人選，表示他心中已經有定見。（記者林麗玉／攝影）

台北市人口數截至5月31日最新人口數已達250萬1988人，依法可增加第三位副市長。台北市長蔣萬安昨天透露，他心中已有定見，也有經營方向，會依照原則進行，等人選確定就會跟大家報告。據了解，蔣萬安還在做最後確認，人選為產業、財經人士，先前傳可能人選包括議員王欣儀、秦慧珠、前議員王浩、前副市長李永萍都已被排除。

蔣萬安昨天赴議會總質詢，國民黨議員徐弘庭認為台北市值得有魄力、有方向、有願景的副市長，建議可以找鴻海創辦人郭台銘，問蔣要不要徵詢，蔣萬安則笑回「那看他要不要山盟海誓」；議員秦慧珠也希望蔣透過管道邀輝達創辦人兼執行長黃仁勳 擔任市政顧問，帶領台北市新創產業，也可邀他逛夜市，蔣說，非常樂意，如果有機會。

北市人事處表示，由於市府去年未修組織準則，仍有第三位副市長編制，只要民政局將人口報到內政部 並正式公告，市長也核定人選，第三副市長就可上任。以目前相關流程算，內政部下周公告最新人口數，若一切順利，第三副市長最快6月中就可上任。

台北市民政局也分析，台北市人口數回升至250萬1988人，主要是因疫情 過後，返台恢復戶籍增加、人口遷出趨緩所致，和去年相比，人口增加最多的行政區是中山區5086人，其次是松山區4256人和大安區3639人。

民政局人口政策科長林峯裕指出，中山、松山、大安區人口成長最多，合理分析應是這三區疫情前出國人數比其他區多，至於其他區出生人數都差不多，異動沒有太大。