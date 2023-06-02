光電涉弊公司與民進黨竹市黨部零距離？ 綠：抹黑

民進黨與光電弊案牽扯不清，國民黨立委李德維1日出席記者會抨擊黨主席賴清德。(記者林澔一／攝影)

行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，日前台南檢調訊後將古依詐欺等罪命台幣400萬元(約13萬美元)交保。國民黨立委鄭正鈐昨披露，力暘能源與古盛煇的另一聚點投資 公司，地址和民進黨 新竹市黨部相同，且古是民進黨全國黨代表，顯示「民進黨跟光電弊案零距離」。

民進黨新竹市黨部駁斥是抹黑造謠，黨部相關收入與支出皆有專業會計認證，禁得起社會大眾檢視，絕無涉入光電案。黨部主委陳建名說，黨部向來與陳姓屋主簽約承租，為獨立辦公空間使用已10年，此層樓其他分割空間做為承租他人辦公室使用，亦為房東權利，呼籲鄭正鈐不要因立委選舉將至，看圖說故事甚至造謠抹黑。

鄭正鈐表示，台南光電弊案一路查出前台南市經發局長陳凱凌涉賄，到現在發現力暘能源疑似用非法手段取得光電土地，而力暘老闆古盛煇以聚點投資股份有限公司投資力暘99.7%股份，兩家公司地址都設在竹市西大路772號二樓，和民進黨竹市黨部同一地址。

他說，古盛煇不僅是民進黨新竹縣黨部的地方黨部評議委員會召集人，身兼全竹縣僅5名的民進黨全國黨代表，更是綠能 界有名的「小英之友」，擔任竹縣小英之友會副秘書長，是民進黨要角。

他指出，這些民進黨要角和光電弊案問題高度重疊，甚至被質疑有共生關係，檢調針對是否有不當光電利益交換追查，他也認為必須要去問蔡英文總統，知不知道民進黨代表深度涉入光電弊案？也要問民進黨主席賴清德，知不知道民進黨竹市黨部跟光電弊案牽扯不清？

據台北中國時報報導，民進黨新系立委賴品妤的父親賴勁麟是從事綠電生意的雲豹能源公司董事長，天衝能源主要投資者天輔能源，其負責人鄭朝瀚的父親是民進黨新竹大佬鄭永金，檯面上能找到與綠營關係密切的綠能企業多不勝數。

近期多件牽扯綠能企業的背後，都少不了民進黨派系的影子，讓人不禁懷疑，當初推動綠能究竟是為了台灣的能源環境永續，還是只是為了讓民進黨賺到盆滿缽滿？