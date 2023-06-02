新聞評論／郭台銘4年前年輕氣盛 這次山盟海誓呢？

郭台銘的企業界友人表示，郭從頭到尾「要的只有總統位子」，現在的諸多做法，其實是在下三步棋。（記者季相儒／攝影）

國民黨 提名侯友宜為總統參選人時，郭台銘 第一時間在臉書表示支持，讓藍營軍心為之一振。未料隨後情勢丕變，傳出郭台銘對提名仍有不滿，近日更演出他和民眾黨主席柯文哲 「十指緊扣」及「山盟海誓」。4年前郭台銘曾憤而退黨，轉求郭柯合，看來歷史似要重演。

持平而論，郭台銘在國民黨提名底定後的公開聲明，兼具高度與氣度。除強調「和平、繁榮、清廉」3大價值，也肯定侯友宜「是國民黨最好人選」，郭董並稱將信守承諾「盡最大努力支持侯友宜勝選」，「讓無能的政府下架」。郭台銘還說，自己不求私利、為人民幸福和中華民國和平而戰，永不罷休，令人動容。

表面上如此美好，但隨後卻從郭幕僚及挺郭人士口中傳出他不滿提名過程的內幕，導致國民黨中央受到質疑，連帶影響侯友宜的整合氣勢。郭台銘對傳聞從未澄清，卻拒接藍營和侯友宜的電話，而勸進郭台銘自行參選的聲音不斷，更有人放話稱郭董不會支持侯友宜。至此，除國民黨紛擾不斷，侯友宜的選情也備受牽累。

另一方面，柯文哲與郭台銘的關係則不斷受到炒作。柯文哲稱會「參選到底」，卻一再暗示自己與郭台銘的好關係，其幕僚更說「柯郭99.999％會合作」。近日郭柯同赴金門參加活動，郭台銘夜訪柯文哲，兩人牽手看海稱「海誓山盟」；柯文哲欲拒還迎，幕僚卻說有遭「突襲」的感覺。這些公開演出，似在營造「郭柯合」或「柯郭配」的印象，創造莫大想像空間，卻顯得很不自然。

這幾幕，不禁令人想起郭台銘4年前重回國民黨的景象。當時，他也鄭重宣示會支持黨提名人，但初選落敗後，他便憤而退黨，並轉而尋求與柯文哲合作。其後，郭台銘在關鍵選區安排子弟兵參選區域立委，並把親信部屬安插在民眾黨、親民黨不分區立委名單。最後，除成功幫民眾黨跨過政黨門檻，也讓國民黨迎來總統、立委選戰的「雙輸」結局。

對那段過往，郭台銘在爭取提名時曾解釋：自己當年是「年輕氣盛、一時衝動」，為此致歉；他也保證會支持國民黨提名人選，不會有「郭柯配」或「郭柯合」。言猶在耳，郭台銘如今不僅拒與國民黨溝通，更演出與柯文哲「海誓山盟」。若四年前是年輕氣盛，那麼郭董今天的出爾反爾，是深思熟慮嗎？

郭台銘推動兩岸和平的大志，值得肯定；他自恃財力及事業版圖雄厚積極爭取大位，也無可厚非。但民主政治的基本精神，問政者除了需要有強烈的信念與理想，也必須保持誠信，遵守「服從多數」的民主遊戲規則；不能自以為高人一等，即藐視他人的存在，甚至連政黨尊嚴都踐踏。國民黨願將尚無黨員身分的郭台銘納入初選名單，已是莫大的禮遇；然而，郭台銘卻以「用過即棄」的態度回敬國民黨。這種言而無信的態度，如何讓民眾相信一旦他若當選總統能信實履行自己的承諾，如何相信他會謙抑看待平民百姓的需求？

迄今，仍有不少藍營人士相信郭台銘會信守承諾，與國民黨並肩作戰，並持續設法奔走調和。但金門那幕郭柯「海誓山盟」，彷彿4年前的噩夢重演，郭董的曖昧與權力欲望則讓人失望。無論如何，選擇要當什麼樣的郭台銘，只有他自己能決定。是要回到「熱愛中華民國」、「下架民進黨」的初衷，兌現「全力支持侯市長」的承諾，還是選擇依舊「年輕氣盛」，扮演柯文哲「聯合政府」的推手，終究要看郭台銘如何想像自己的人設與定位。(轉載自聯合報社論)