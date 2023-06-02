侯友宜與馬英九、王金平餐敘 凝聚藍團結氣勢

新北市長侯友宜與馬英九、王金平等人餐敘，凝聚藍團結氣勢。(本報資料照片)

為了幫國民黨 總統參選人侯友宜 爭取支持，國民黨前秘書長李乾龍昨晚邀請立法院前院長王金平 、前總統馬英九、國民黨前主席吳伯雄等人，與侯友宜晚餐，席間更是期盼請王金平，能擔任侯友宜競選總部主任委員。

為幫忙整合黨內支持，李乾龍昨晚間作東，邀請到馬英九、吳伯雄、前台北市長郝龍斌、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、國民黨立委江啟臣、曾銘宗等人，與侯友宜一同晚餐。

據與會者轉述，此次聚餐，是李乾龍想幫忙整合、團結黨內以及藍軍力量，席間大家也都一致表達支持、力挺侯友宜的態度，而侯友宜也在席間感謝並拜託大家的支持。

據了解，侯友宜在上周南下高雄拜訪王金平時，就曾表達希望邀請王金平擔任競選總部主委，但遭到婉拒，昨晚席間又有人再度提出建議，希望王金平能擔任侯友宜的總部主委，原因是王金平最能整合、團結黨內以及藍軍的各勢力，但王金平仍未鬆口。

與會者表示，昨晚參加晚宴者，包括國民黨內重要的意見領袖、地方議長系統，大家齊聚一堂，塑造出團結氣勢。

侯友宜近日因為部分民調落居第3，政壇傳出「換侯論」及「換侯3部曲」的說法，侯友宜昨回應，他不但信任鴻海創辦人郭台銘，這段時間也會誠心誠意與郭為共同信念跟價值攜手合作，一起面對外面的風風雨雨。